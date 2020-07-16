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Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

Мировая экономика 16 Июл 2020
Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса
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Фото Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images
Фото Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

Мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень в 2022 году, а российская — лишь в 2024-м, прогнозируют аналитики Economist Intelligence Unit (EIU). Восстановлению будут мешать низкие цены на сырье, предупреждают эксперты.

Для глобальной экономики 2020 и 2021 годы будут потерянными из-за эпидемии коронавируса, в докризисному уровню она сможет вернуться не раньше 2022 года, прогнозируют аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) в отчете «Восстановление в третьем квартале: каким оно будет?».

Аналитики EIU относят Россию к группе стран, экономики которых будут восстанавливаться медленнее, наряду с Японией и Южной Африкой. Эти страны смогут выйти на докризисный уровень лишь в 2024 году. При этом большинство стран «большой семерки» сумеют компенсировать потери, связанные с текущим кризисом, уже в 2022 году. Бразилия сможет восстановиться в 2023 году, а Китаю в 2020 году удастся избежать рецессии и зафиксировать рост около 1%.

«Для России выход из кризиса, вызванного коронавирусом, осложняется падением цен на энергоресурсы. Поэтому восстановление отечественной экономики будет идти с некоторым запаздыванием по сравнению с темпами мировой экономики и, соответственно, будет зависеть от спроса на энергоресурсы», — отмечает ректор РЭШ Рубен Ениколопов. Ситуацию усугубляет то, что российская экономика испытывала серьезные структурные проблемы и до начала кризиса, которые никуда не исчезли, и конкретных планов по решению накопившихся проблем руководством страны пока озвучено не было, добавляет он.

В развитых стран ожидается более сильное снижение ВВП в 2020 году по сравнению с российской экономикой, поэтому механическое восстановление деловой активности в 2021-2022 году даст им и более высокие формальные темпы роста, отмечает профессор РЭШ Олег Шибанов. По прогнозу МВФ, ВВП России по итогам 2020 года сократится на 6,6% (официальный прогноз Минэкономразвития — минус 4,8%) по сравнению со снижением на 8% ВВП США, на 7,8% — Германии, 12,5% — Франции и 12,8% в Италии.

Бодрый отскок в третьем квартале

Большинство экономик будут активно восстанавливаться уже в третьем квартале, когда зафиксируют двузначные квартальные темпы роста, оптимистичны аналитики EIU.

По прогнозам EIU, российская экономика в третьем квартале вырастет на 11% роста квартал к кварталу, по сравнению со снижением на 15,5% во II-м квартале. Самые быстрые темпы восстановления в странах BRICS ожидаются в третьем квартале у Индии (16,4%). Среди развитых стран активнее всего будут восстанавливаться экономики Великобритании (18,6%), Франции (12,6%) и США (13,2%).

Восстановление в третьем квартале будет происходить на фоне низкой базы после экономического шока от эпидемии, который пришелся на второй квартал. «Впечатляющие темпы роста в июле-сентябре 2020 года будут мало что означать», — предупреждают аналитики EIU. Квартальные темпы роста отражают реакцию стран на эпидемию коронавируса, когда многие отрасли, в первую очередь, сектор услуг были фактически парализованы, и снятие ограничений приведет к отскоку показателей, которые по итогам года уйдут в минус, говорит экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

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