Российского ВВП не хватит для погашения всех долгов

Пандемия становится для мировой экономики удобным форс-мажором







Антон Силуанов считает текущий уровень госдолга РФ не опасным. Фото РИА Новости



Вся долговая нагрузка в России, включая задолженность правительства, домохозяйств и корпоративного, в том числе финансового, сектора, превысила 140% ВВП, сообщил вашингтонский Институт международных финансов (IIF). Однако на фоне крупнейших развивающихся экономик и развитых государств это один из самых низких показателей. Глобальный долг, по оценкам IIF, приближается к 365% мирового ВВП. Как считают эксперты, о выплате такого объема средств нет даже и речи, списать же долги можно разве что через форс-мажор. В условиях, когда вся экономическая модель построена на заимствованиях, страны, которые не использовали долговой механизм развития, рискуют оказаться в проигрыше.



По итогам 2020 года объем глобального долга достигнет рекордного значения 277 трлн долл., составив, по оценкам IIF, 365% мирового ВВП. Увеличение долговой нагрузки подстегивалось пандемией и связанными с ней государственными и корпоративными программами стимулирования. Долговая нагрузка развитых государств, по расчетам аналитиков, уже превышает 430% их совокупного ВВП, а у развивающихся экономик она вплотную приблизилась к 250% ВВП.



В России вся долговая нагрузка уже сейчас – по итогам третьего квартала – составляет около 144% ВВП РФ, следует из обзора. И это тоже не окончательное значение. В основном долг сформирован корпоративным нефинансовым сектором. На государственные заимствования, по данным IIF, сейчас в России приходится 18% ВВП. «Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне – ниже 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире», – отмечал ранее глава Минфина Антон Силуанов. Но год назад показатель был около 12% ВВП, по данным Минфина (или 14% ВВП, по Международному валютному фонду).



В 2021-м госдолг РФ, судя по бюджетным проектировкам, превысит 20% ВВП. И это будет рекордное значение за период после 2004 года, судя по данным Международного валютного фонда. «Мы считаем, что это неопасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно», – пояснял в сентябре министр. Такое спокойствие поддерживали не все. «Я хотела бы напомнить, что развитие в долг имеет свои ограничения», – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Большое преимущество России – это, по ее словам, «низкий контролируемый государственный долг».



Уровень совокупного долга РФ на первый взгляд может показаться внушительным, ведь он почти в полтора раза превышает объем ВВП страны. Но по сравнению с развитыми и с крупнейшими развивающими государствами это один из самых низких уровней. Так, в США показатель составляет более 380% ВВП, по данным IIF, а в Китае – почти 340% ВВП. Для сравнения: еще меньше, чем в РФ, долговая нагрузка, допустим, в Украине – около 97% ВВП.



Активное наращивание мирового долга происходит в последние 20 лет, сообщил «НГ» исполнительный директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов. «Чтобы поддерживать даже текущие темпы роста мировой экономики, требуется все больше заимствований. Это выглядит как классическая финансовая пирамида. Но проблема в том, что именно через увеличение госдолга экономика капиталистической системы и может расти: через снижение ставок, удешевление заемных средств для бизнеса и населения, – пояснил эксперт. – Других способов добиться роста экономики почти не осталось: потребление во всем мире начало снижаться по ряду причин».











Размер глобального долга и его отношение к мировому ВВП по итогам третьего



квартала. Источник: Институт международных финансов



Однако, как уточнил Тузов, о выплате такого объема средств и речи не идет, «а списать долги можно через форс-мажор – например, войну». «Хотя сейчас поводом для списания долга может стать пандемия», – добавил он.



«По причине пандемии странам не остается ничего делать, как наращивать и без того высокий долг. И рано или поздно стоит ожидать серьезного коллапса всей сложившейся экономической системы, при которой единственная возможность нового запуска экономики будет связана со списанием накопленных долгов», – предупреждает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.



«Огромный мировой долг частично будет списан за счет текущего экономического кризиса, назревавшего на протяжении ряда лет, – предполагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. – Экономики приближались к рецессии, а пандемия лишь подтолкнула систему к кризису: ее мог заменить почти любой другой фактор».



Рост глобального долга продолжится как минимум в ближайшие три года, ожидает аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.



С одной стороны, рано или поздно это ухудшит экономические перспективы корпоративного сектора и тех государств, у которых суверенный долг существенно превысит ВВП. В таких случаях долги чаще всего реструктуризируются, уточнил он.



Но с другой стороны, отметил эксперт, страны, в недостаточной степени использовавшие возможности кредитования, уже сейчас оказались в худшей экономической ситуации, как, к слову, и те, которые резко наращивали долги без возможности эффективно инвестировать средства: Филиппины, Венесуэла, Эквадор и др.



В России, по уточнению Тузова, рост долга ограничен все еще сравнительно высокими ставками для бизнеса. «В РФ размер внешнего долга не такой масштабный, как в других странах, но Центробанку в условиях кризиса нужно уделять внимание частным заемщикам, которые брали кредиты ранее и столкнулись со снижением доходов», – обратил внимание Сигал.



В то же время, как отмечает Новикова, в сложившейся ситуации низкий госдолг на внешних рынках кажется более привлекательным для российской экономики с учетом неизвестности, которая нас всех ждет в ближайшем будущем на мировых рынках.



«По своим долговым показателям Россия является лидером не только среди стран с развивающимися рынками, но и среди развитых экономик, – сообщили «НГ» в пресс-службе Минфина. – Заемные ресурсы – важный инструмент стимулирования экономического роста. Отказ от этого источника поставит Россию в неравные условия по сравнению с другими странами». Однако Минфин «очень внимательно относится к вопросу наращивания долговой нагрузки». Как пояснили в ведомстве, говоря о лидерстве России, в Минфине имели в виду прежде всего качество финансовой системы и надежность российских обязательств.



«Шанс эффективно использовать возможности, которые предоставляет внешний корпоративный и суверенный долг, зависит от многих факторов, но прежде всего от эффективности госуправления, уровня коррупции, развитости институтов власти и корпоративной культуры», – уточнил Миронюк.



Устойчивость развития в долг зависит от возможностей экономики его обслуживать. «По этому показателю страны сильно отличаются – дело не только в общем объеме их долга, но также в эффективности бюджетной и экономической политики, в уровне доверия к ней со стороны инвесторов и в способности страны обеспечивать международный статус своей валюте», – отметил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. К тому же важную роль играют факторы политического характера.



«Не имеет значения, каков долг того или иного государства или мира в целом, основное значение имеет ответ на вопрос, может ли заемщик обслуживать этот долг», – соглашается старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова. У России, по словам эксперта, специфическая структура экономики и политики: «Долгое время заимствования были или не нужны, или стали невозможны, поэтому есть определенное отставание». Также сказываются некоторые политические факторы. «Но это не проблема, потому что сейчас российский долг очень интересен на мировой арене», – считает Бодрова.



Хотя, по мнению Тихомирова, о макроэкономической стабильности, о высоком доверии инвесторов к политике властей РФ «пока говорить рано»: «Отсюда и относительно высокая премия, заложенная в стоимость привлекаемых кредитных ресурсов».





Источник