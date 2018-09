Российский телеком-бизнес будет расти на 2-3% в год — исследование

В ближайшие два года доходы российских телеком-операторов покажут рост на 2-3% в год, следует из отчета Moody’s. Причем рост доходов прогнозируется несмотря на увеличение затрат на исполнение «закона Яровой». Увеличение выручки продолжится, в том числе, за счет роста проникновения смартфонов и потребления данных.

В материалах Moody’s указано, что уровень проникновения смартфонов в России составляет 56%, тогда как в Западной Европе показатель составляет 67%. При этом в Moody’s прогнозируют, что по итогам 2018 года продажи смартфонов и планшетных компьютеров в РФ вырастут более чем на 20% год к году.

Дальнейшее проникновение смартфонов наряду с развитием операторами 4G-сетей (инвестиции операторов в развертывание 4G оцениваются в 20% от выручки) и увеличением скорости доступа в интернет подталкивает абонентов к более частому потреблению фото- и видеоконтента — все это приведет к росту среднемесячного чека на использование мобильных услуг и сервисов.

Для поддержания роста выручки компании уже сейчас выходят на рынки услуг и сервисов, которые комплементарны основному телеком-бизнесу (финтех, электронная коммерция, киберспорт, онлайн-такси и др.) — и этот тренд, вероятнее всего, будет продолжаться.

По оценкам Moody’s, для обеспечения исполнения «закона Яровой» российским телеком-операторам придется увеличить капзатраты на 15-18% в год в период 2018-2022 гг. Это не отменяет задачи дальнейшего развития 4G и наращивания скорости передачи данных.

«Закон Яровой» вступил в силу с 1 июля 2018 года. Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. С 1 октября операторы должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. Емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что совместные затраты операторов ПАО «МТС (MCX:)», ПАО «Мегафон (MCX:)» и VEON Ltd. на исполнение закона составят около 150 млрд рублей. Но, поскольку отечественное оборудование с необходимой для хранения данных мощностью пока недоступно, период внедрения такого оборудования будет довольно продолжительным — таким образом, объем затрат на исполнение закона составит не более 20% от совокупного CAPEX каждого из операторов на 2018-2023 гг (для Мегафон и МТС — 18%, для VEON — 20%).

Пока операторы связи исполняют «закон Яровой» по индивидуальным соглашениям, утвержденным спецслужбами, сообщал ранее глава Минкомсвязи Константин Носков. В рамках этих соглашений предусматриваются, в том числе, планы внедрения сертифицированного оборудования для хранения данных.

25 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил, что Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект постановления правительства, который разъясняет требования к оборудованию для хранения данных по «закону Яровой».

