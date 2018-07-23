Российский суд вернул дело Гриба на доработку прокурорам (ФОТО)

Российский суд сегодня, 23 июля, принял решение вернуть дело украинского политзаключенного Павла Гриба на доработку прокурорам

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Ирина Ромалийская, передает «ДС».

«Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили: вернуть дело прокурорам на доработку», — написала она.

Как ранее сообщала «ДС», украинский политзаключенный Павел Гриб отказался в суде признавать вину в содействии терроризму.

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