Российский СПГ снижает цены на газ в Литве

Литва продолжает наращивать импорт СПГ, в том числе российского. Только за последний месяц газовозы четыре раза доставляли сжиженный газ из Высоцка, еще пять рейсов запланированы на декабрь. Оператор терминала СПГ в Клайпеде заявил, что активная загрузка терминала снижает стоимость газа для жителей Литвы.

Пятый год работы терминала СПГ в Клайпеде стал переломным, так как в 2019 году там провели операций по разгрузке больше, чем за все предыдущие четыре года. Об этом сообщил оператор Klaipedos nafta.

«С начала 2019 года в терминале СПГ выполнено 57 операций по отгрузке и перегрузке газа, а показатель регазификации, по сравнению с периодом за январь—ноябрь 2018 года, за тот же период времени этого года, в два раза выше — до конца ноября всего регазифицировано 17,4 ТВтч (1,66 млрд кубометров) газа», — говорится в сообщении Klaipedos nafta.

В компании заявили, что из-за выросшего оборота расходы терминала уменьшаются и Государственная служба регулирования энергетики Литвы смогла снизить «составляющую безопасности» почти на 4 млн евро. «Запустив в реализацию новую модель поставки СПГ, составляющая безопасности уменьшилась бы еще на почти 27 миллионов евро. В связи с этим, выгоду уже в следующем году почувствует каждый потребитель газа в стране», — анонсировал оператор будущее снижены цены на газ в Литве.

Причина загрузки литовского терминала — из-за избытка газа на рынке Европы цены на топливо упали до рекордных минимумов и поставщики СПГ вынуждены продавать его дешевле трубопроводного газа.

В Klaipedos nafta сообщили, что в ноябре на терминал СПГ доставили 257 млн кубометров газа, а в декабре планируется принять 209 млн кубометров. 92% всех поставок в последние месяцы года — сжиженный газ из Норвегии. А остальные объемы — из России. По данным управления информации Минэнерго США (EIA), в этом и прошлом годах поставок американского СПГ в Клайпеду не было.

В конце февраля «Новатэк» запустил первую очередь среднетоннажного завода СПГ «Криогаз Высоцк» на берегу Балтийского моря мощностью 660 тыс. тонн (910 млн кубометров) в год и литовский терминал сразу стал одной из основных точек доставки. Кроме самой России, целевым рынком российского завода СПГ на Балтике также являются страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

В апреле гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс заявил, что начало поставок среднетоннажного СПГ знаменует новую историю деятельности терминала в Литве и рост его востребованности.

По данным Klaipedos nafta и навигационного портала Vesselfinder, только в ноябре газовозы СПГ из Высоцка четыре раза заходили в Клайпеду. В декабре они совершили один рейс из запланированных пяти.



Источник: vesselfinder.com.

Источник: vesselfinder.com.

Источник: marinetraffic.com.

Если газовозы из Норвегии доставляют за раз около 100 млн кубометров газа в виде СПГ, то среднетоннажные — 6 млн кубометров газа. Их привлекательность состоит в том, что потребители могут заказывать небольшие объемы и заказчиками могут выступать не только крупные компании. Рынок среднетоннажного СПГ считается одним из самых перспективных в Европе. Для Клайпедского терминала СПГ среднетоннажные поставки выгодны тем, что выше частота захода танкеров и оборот.

Общие поставки российского сжиженного газа через терминал в Клайпеде могут составить в этом году более 250 млн кубометров. Это — около 15% всех поставок СПГ в Литву в этом году.

Следующий газовый год (с октября по октябрь) обещает еще большую загрузку литовскому терминалу. Потребители зарезервировали получение и регазификацию 1,8 млрд кубометров — на 300 млн больше, чем в прошлом, сообщает Klaipedos nafta. И увеличение может произойти за счет «Криогаз Высоцк». В 2020 году «Новатэк» планирует запустить вторую очередь завода СПГ в Высоцке мощностью 1,1 млн тонн.

Поставки российского СПГ стали возможны после того, как правительство Литвы отменило закупки сжиженного газа только у согласованных поставщиков. Традиционно СПГ дороже трубопроводного газа. Преимущество поставок из Высоцка в том, что они имеют более короткое транспортное плечо и затраты на транспортировку как по срокам, так и стоимости меньше, чем у других поставщиков СПГ. Из Высоцка в Клайпеду танкеры идут двое суток.

Известно, что покупателями российского СПГ в Литве выступают госэнергокомпания Lietuvos energijos tiekimas и крупнейший производитель азотных удобрений в Прибалтике концерн Achema. Последний является одним из крупнейших потребителей газа в Литве, и до снижения цен и начала поставок российского СПГ глава концерна Лидия Лубене заявляла, что Achema отказывается выполнять требования Минэнергетики Литвы и закупать 1 млрд кубометров газа в виде СПГ через терминал в Клайпеде.

Поставки российского СПГ на терминал СПГ в Клайпеду, который создавался для снижения зависимости от России, стали приятной новостью для литовских потребителей, но не политиков. Советник президента Литвы и экс-министр энергетики Ярослав Неверович призвал отказаться от закупок российского СПГ. «С точки зрения долгосрочной перспективы терминал, несомненно, должен оставаться в качестве альтернативного канала поставок, но не предоставлять литовскому потребителю возможности превратить его в денежный терминал для игроков с Востока», — заявлял Ярослав Неверович.

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