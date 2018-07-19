Российский рынок POS-терминальных решений и прогнозы его развития на период 2018–2023: новое исследование ПЛАС-Альянс

Российский рынок POS-терминалов по-прежнему остается очень перспективным сегментом и далек от своего насыщения. К таким выводам пришел медиахолдинг «ПЛАС-Альянс», проведя персонифицированное исследование «Российский рынок POS-терминальных решений и прогнозы его развития на период 2018–2023 гг.».

Исследование подготовлено в ходе анализа ключевых показателей и трендов рынка POS-терминального оборудования России за период 2008–2018 гг. как в разрезе общемировых и сугубо российских тенденций, так и оценки различных сценариев развития российских практик.

Ключевая цель исследования – прогноз реальных потребностей российского рынка в POS-терминальном оборудовании в 2018–2023 гг. и оценка условий для его активного продвижения.

В исследовании приведен прогноз общего объема закупок POS-терминалов в России в течение ближайших пяти лет, представлены основные игроки на рынке РФ с указанием долей, показано сегментирование рынка по основным потребителям с наиболее крупными сетями POS-терминалов в РФ. Также в исследовании приведены сводные данные, которые демонстрируют место России среди рынков основных стран – лидеров платежного бизнеса, представителей Западной Европы; Восточной Европы и СНГ; основных регионов мира, а также даются в мировом разрезе.

С презентацией исследования вы можете ознакомиться по ссылке.

Напоминаем, что журнал «ПЛАС» также проводит исследования российского рынка и готовит обзоры по следующим темам:

Рынок безналичных платежей и инфраструктура обслуживания

Рынок эмиссии карт. Производство, персонализация и поставка карт. Симбиоз карт и мобильных устройств

Рынок банкоматов и транзакционно-платежных киосков

Электронная и мобильная коммерция

Рынок сервисного обслуживания ATM и POS-терминалов

Небанковские карточные рынки. Транспортные, социальные, карты лояльности и т. п.

Для заказа исследования Вы можете заполнить специальную форму или обратиться к Директору по развитию бизнеса медиахолдинга «ПЛАС-Альянс» Константину Гризову по мобильному телефону: +7 925 005 4005, или по e-mail: konstantin@plusworld.ru.





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