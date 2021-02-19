Российский бизнес стал рекордсменом по приросту долгов

Падение экспортных доходов вызвало эффект домино в экономике







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Первый год глобального кризиса завершился для большинства стран сокращением ВВП и увеличением долга – государственного, корпоративного и долгов домохозяйств. Российские чиновники рассказывают, что наша страна проходит пандемию лучше других. Но на самом деле РФ находится в середине мирового рейтинга по наращиванию долгов и по потерям ВВП. Главное отличие России от других стран – это рекордный прирост корпоративного долга, по которому наша страна уступила только Перу. Быстрое увеличение долгов российских компаний эксперты объясняют глубоким провалом экспортных доходов, который вызвал эффект домино по всей экономике.







Наступивший 2021 год принял эстафету мирового кризиса прошлого года. Показатели последних месяцев 2020 года демонстрируют, что глобальной экономике еще очень далеко до восстановления. Рост ВВП среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале прошлого года замедлился до 0,7%. А экономика Евросоюза в прошедшем квартале сократилась на 0,6% после начала бурного восстановления тремя месяцами ранее. Замедление наблюдалось практически во всех странах, где ранее был восстановительный рост. Так, ВВП Италии снизился на 2%, а Франции – на 1,3%.



В целом по итогам 2020 года ВВП стран ОЭСР упал на 4,9%, что стало максимумом с начала наблюдений в 1962 году. Среди стран G7 годовое падение ВВП составило от –3,5% (в США) до –9,9% (в Великобритании). Заметное снижение экономики было зафиксировано во Франции (–8,2%) и Италии (–8,9%).



Россия в мировом рейтинге по темпам падения ВВП оказалась в группе середнячков с не самым драматическим падением экономических показателей. По оценке Международного валютного фонда (МВФ) российская экономика сократилась за прошлый год на 3,6%. А Росстат предварительно оценил спад ВВП в минус 3,1%.



Примечательно, что, несмотря на коронакризис, ряд стран сохранили по итогам года экономический рост. Рост китайской экономики по итогам 2020 года на 2,3% можно объяснить тем, что страна раньше всех вошла в кризис, однако благодаря жестким мерам быстрее его преодолела. Но Китай не единственная крупная экономика, которая умело прошла первый год мирового кризиса. В список «экономических героев» попали Вьетнам (рост 2,8%), Таджикистан (+2,2%), Турция (рост от 1,2 до 1,9%) и Египет. Рост египетской экономики в 2020 году эксперты оценивают в 3,6%. Этот рост Египет демонстрирует при сокращении отношения госдолга к ВВП и при снижении потребностей во внешних займах.



Основные причины роста турецкой экономики – это частичное укрепление турецкой лиры к доллару и «многообещающие ожидания в отношении показателей туристического сектора и процесса вакцинации». Турецкая экономика росла, несмотря на высокую инфляцию (около 15%).











Но подавляющее большинство стран пытались компенсировать эффекты пандемии за счет наращивания долгов – государственных, корпоративных и долгов населения. Общий мировой долг достиг рекордных 280 трлн долл. и составил около 355% мирового ВВП, подсчитали в Институте международных финансов (IIF). И рост глобального долга будет продолжаться в 2021 году. Государственные долги в странах с большим бюджетным дефицитом увеличатся как минимум еще на 10 трлн долл. и достигнут 92 трлн долл. к концу 2021-го. Внесет вклад в увеличение суммарного госдолга и Россия, которая продолжает наращивать заимствования.





«Хотя значительные бюджетные дефициты были необходимы для преодоления кризиса, найти правильную стратегию выхода из него может оказаться еще более сложной задачей, чем после финансового кризиса 2008–2009 годов», – отмечают в IIF. Страны с высокой задолженностью и с проблемами вакцинации будут наращивать задолженность, говорят ученые.



Самый значительный рост госдолга наблюдался среди развитых государств (+10,7 трлн долл.) по причине того, что «фискальная реакция на пандемию была ограничена в большинстве развивающихся рынков».



Долги домохозяйств и корпораций достигли 165% к мировому ВВП в 2020 году по сравнению со 124% в 2019 году. Моратории на банкротства и программы гарантирования займов увеличил корпоративный долг нефинансового сектора до уровня в 100% мирового ВВП. Долг домохозяйств по итогам 2020 года вырос до 65% мирового ВВП. Долги финансового сектора выросли на 5 процентных пунктов и достигли 86% ВВП в 2020 году. Это был самый большой рост с 2007 года и первый ежегодный рост с 2016 года.



Наибольший прирост только корпоративного долга был зафиксирован в России и Перу. Общий объем госдолга, заимствований домохозяйств и корпораций в РФ за год увеличился примерно на 20 п.п., до 145,7% ВВП. При этом корпоративный долг за год увеличился с 76,7 до 92% ВВП.



В этом росте нет ничего удивительного, считают эксперты «НГ». Крупные корпорации продолжили свою работу в условиях пандемии, полагая, что возможность заимствовать по более низким ставкам стала одним из главных доводов активности на долговом рынке в 2020 году, говорит ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.



«Влияние на динамику долга оказали как потребности бизнеса, так и низкие процентные ставки по кредитам. Тем более показатель оценивается в относительных величинах процента к ВВП, а на его траекторию влияет ослабление нацвалюты», – отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.



Колоссальный рост корпоративной задолженности для нефинансовых организаций вызван заметным недобором экспортных валютных поступлений в нефтегазовом секторе, металлургии. И это вызвало эффект домино и в других отраслях, указывает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. «Недостаточный приток в страну сырьевых денег вызвал по цепочке сокращение заказов. А ведь деньги, ввозимые в страну добывающими компаниями, служат едва ли не основным мотором спроса по всей нашей экономике», – отмечает он. В результате как самому сырьевому сектору, так и всем его косвенным компаниям-партнерам потребовалось больше заемных средств на поддержание бизнеса. Сказалась на росте корпоративного долга и недостаточная поддержка со стороны государства.











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