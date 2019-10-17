Российский агроэкспорт оказался слишком рекордным

Передел мирового рынка зерна набирает обороты







Вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев разрабатывают меры, которые помогут усилить позиции РФ на глобальном рынке продовольствия. Фото РИА Новости



Россельхознадзор в ближайшие недели обсудит с профильными структурами Вьетнама ситуацию вокруг временно приостановленных поставок пшеницы из РФ. Дополнительные проверки – нормальная практика для стран-импортеров, успокаивают в Россельхознадзоре. Однако аналитики считают, что уместно говорить о развернувшейся на мировом зерновом рынке борьбе за место под солнцем. Успехи российских аграриев встревожили других производителей. В США всерьез обсуждают российскую «угрозу» для местных фермеров. Россия же пытается упрочить свои позиции, пример чему – озвученная недавно идея создать «зерновую ОПЕК».



В Россельхознадзор от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы.



«В настоящий момент Россельхознадзором совместно с представителями вьетнамского контроля прорабатываются вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт», – сообщила в четверг официальный представитель ведомства Юлия Мелано.



По ее словам, 20–22 октября делегация Россельхознадзора будет присутствовать на разгрузке российского зерна во Вьетнаме, и там же будут проведены переговоры по этой теме. Затем, 28–29 октября, специалисты Россельхознадзора планируют обсудить с представителями Минсельхоза Вьетнама возобновление поставок российской пшеницы в республику.



Как отмечается в сообщении ведомства, «делегация Россельхознадзора по приглашению Министерства сельского хозяйства Социалистической Республики Вьетнам посетит Хошимин с целью проведения технических консультаций в области карантина растений, качества и безопасности зерновой продукции при взаимных поставках и выработки единой консолидированной позиции дальнейшего взаимодействия, направленного на увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции растительного происхождения».



По данным Россельхознадзора, Вьетнам по итогам 2018/19 сельскохозяйственного года (июнь 2018-го – июль 2019-го) занял 11-е место в списке стран – импортеров российского зерна, передает ТАСС. В республику поставлено 1,2 млн т пшеницы.



Проведение дополнительных мер проверки партий продукции – нормальная практика стран-импортеров, уверила Мелано. При этом одни наблюдатели обращают внимание на то, что вьетнамская сторона предъявляла ранее претензии не только к российской пшенице; другие же эксперты напоминают, что у России возникали проблемы с поставками пшеницы не только во Вьетнам, но и в Египет, Ирак.



И, как показывает мировая практика, нетарифное регулирование, в рамках которого выстраиваются барьеры с опорой на фитосанитарные нормы, иногда становится инструментом давления на поставщиков или передела рынка.



Пока чиновники хвалились успехами отечественных аграриев, наращивающих экспорт, поставщики из других стран оценивали предстоящие потери от российской «экспансии» на рынке продовольствия.











Во Вьетнаме решили проверить поставки из РФ



с особой тщательностью.



Фото c сайта www.saigonnewport.com.vn





Американское издание Wall Street Journal (WSJ) ранее уже сообщило о российской «угрозе» для американских агропроизводителей, о том, что российский агроэкспорт становится дополнительным фактором банкротств фермеров, которые помимо этого пострадали от торговых войн США с КНР. Издание напомнило, что в 2016 году Россия обогнала США по экспорту пшеницы и затем повторила этот рекорд в 2018-м, сохранив мировое лидерство. Из-за более низкой себестоимости производства и относительно слабого курса рубля российская продукция становится привлекательной по цене, уточняло WSJ.





«Более дешевая, но не менее качественная российская пшеница выдавливает американскую и европейскую с рынков Северной Африки и Ближнего Востока, где у Москвы налажены политические связи», – цитировал Интерфакс выводы американских аналитиков.



Российская власть одной из своих целей назвала дальнейшее увеличение агроэкспорта, что тоже вызывает беспокойство у конкурентов. Обдумываются дополнительные способы упрочить позиции страны на мировом рынке. Как сообщалось в начале октября, вице-премьер Алексей Гордеев предложил крупнейшим государствам – производителям зерна создать объединение по типу Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). В случае создания эта организация могла бы обеспечивать стабильность зернового рынка, координировать цены на зерно и даже решать проблемы с голодом на планете. Уточнялось, что в «зерновую ОПЕК» помимо России могли бы войти Евросоюз, США, Канада, Аргентина и другие страны – экспортеры зерна.



«Сейчас идет борьба за место на мировом рынке зерна, – считает член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк. – В последние годы в мировом масштабе наблюдается профицит зерна, поэтому каждая страна и каждый производитель пытаются удержать свою долю на рынке. Но вместе с этим производителям приходится нащупывать тонкую грань баланса спроса и предложения: неконтролируемая погоня за объемами поставок приведет к тому, что цены станут слишком низкими и перестанут окупать издержки».



«Мировой рынок зерна представляет собой сектор постоянной конкуренции по объемам поставок, по качеству. В последние годы Россия наращивает свой потенциал на глобальном зерновом рынке за счет освоения новых перспективных направлений, в частности в Юго-Восточной Азии. И это не может не тревожить ведущих мировых поставщиков зерна», – считает директор НИИ продовольственной безопасности Российского экономического университета Михаил Ананьев.



«Россия занимает все больше места на внешнем рынке. Это, безусловно, влияет на других экспортеров, они могут менять структуру производства и экспорта», – говорит доцент РАНХиГС Наталья Шагайда. Однако эксперт уточняет: «Вряд ли российский экспорт угрожает американским фермерам. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной организации ООН, к 2028 году не будет значительного роста производства пшеницы в США и даже сократится экспорт. Зато США в десятки раз больше экспортируют более маржинальной сои и продуктов ее переработки, а также почти в 10 раз – кукурузы, чем Россия».



При этом некоторые эксперты сомневаются в реализуемости идеи по созданию «зерновой ОПЕК». «Во-первых, с кем мы можем договориться – сказать трудно, если мы объявили эмбарго основным экспортерам продовольствия в мире – США, Канаде, ЕС и Австралии. На эти страны и примкнувшую к ним Украину пришлось около 60% экспорта пшеницы в мире в 2016–2018 годах, – поясняет Шагайда. – Во-вторых, в долгосрочной перспективе тренд на снижение цен на продовольствие».







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