Российских пенсионеров спасет цифровая революция

Сверхдоходы полученные за счет использования роботов должны пойти на социальные выплаты

сегодня в 21:32, просмотров: 957

Пока в цивилизованных странах вовсю обсуждают какова должна быть сумма единой социальной выплаты, положенной каждому гражданину бесплатно, независимо от того, трудится он или нет, Россия повышает своим пенсионный возраст. И это при том, что уже через 20-30 лет, массовых профессий, таких как водители, продавцы, менеджеров, даже учителя, которые требуют обязательного участия человека, практически не останется.

фото: pixabay.com

Куда в таком случае деваться нашим старикам, они и на пенсию потеряют право, и работать им будет негде. Всех заменят роботы.

Поэтому говорить о необходимости повышения пенсионного возраста в 2018-м году все равно, что быть луддитом и громить ненавистные машины в 19 веке. Мировая экономика давно уже не имеет чисто человеческого лица.

Этично ли заставлять работать и не платить пенсию старикам в мире, где почти все уже делают машины?

АТОМНАЯ БОМБА ПРОГРЕССА

По данным Всемирного экономического форума 7,1 миллиона белых воротничков останутся без работы в результате внедрения новых технологий в период до 2020-го года. 90% чиновников в Великобритании за это же время заменят чат-боты, пугают английские СМИ. 6,5 миллионов рабочих мест исчезнет и в России в ближайшие 10 лет, по мнению Фонда развития интернет-инициатив. И только один процент россиян, как полагают в международных рекрутинговых компаниях, верит в то, что его профессия будет востребована через десятилетие.

«Два миллиона человек потеряют работу в транспортной отрасли в ближайшие 15—20 лет. Приоритет на дороге будет отдан беспилотникам, — полагает Алексей Захаров, президент сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob. — Если вам 20 и вы решили выбрать профессию водителя, то… ваш выбор — нищета. Вы не сможете содержать семью. Не пройдет еще и пару десятков лет, как занятость потеряют все или почти все таксисты, все или почти все водители общественного транспорта, водители-курьеры, водители-экспедиторы, персональные водители, водители погрузчиков, дальнобойщики…

Машина с рулем и педалями превратится из обычного средства передвижения в абсолютную роскошь для богачей».

В ближайшей зоне риска специалисты, занятые в выполнении однотипных задач: операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации.

Многие из тех, кто потеряли работу по специальности сегодня, должны посмотреть правде в глаза — они никогда ее больше не найдут. Даже педагоги, уж казалось бы вечная профессия.

«Иностранные языки в российских школах (и в большинстве ВУЗов) перестанут преподавать через 10-15 лет, — делают еще один печальный прогноз эксперты. — Маленький девайс с экраном в кармане переводит со ста языков намного лучше, чем среднестатистический преподаватель в российской школе. Из гимназий и спецшкол иностранные языки никуда не денутся, но это принципиально ничего не меняет».

Для рынка труда это будет значить, что работы лишатся около пятидесяти тысяч преподавателей иностранных языков в российских школах и ВУЗах, примерно столько же людей потеряют работу в смежных областях, упадет спрос на репетиторов и услуги переводчиков. Большинство учителей-предметников переквалифицируются в тьюторов и менторов.

Но если молодые еще смогут перестроиться, по-крайней мере, у них будет на это время, то россиянам «за пятьдесят» не останется ничего, кроме как сесть у разбитого корыта. Да еще и без денег.

«Человеческая психология всегда на один шаг отстает от того, что сами же люди и изобретают. Так сначала была создана атомная бомба, а затем уже началось обсуждение этичности ее появления. То же самое происходит и сейчас, но уже с цифровыми компьютерными технологиями. Морально мы оказались совершенно не готовы к тому технологическому прорыву, который стремительно произошел, мир вокруг резко изменился, а психология людей и их ожидания от государства, по большому счету, остались прежними, в этом-то и проблема, — считает экономист Александр Гребенюк, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова.

РАЙ ДЛЯ ЛОДЫРЕЙ С ГАДЖЕТАМИ

Конечно, эксклюзивные специалисты будут востребованы всегда. Но в целом, к середине 21-го века, если ничего не случится, большинство европейских стран станут населять ленивые посредственности с гаджетами в руках.»Европа уже начинает это понимать. На сегодняшний день многие западные страны плавно готовятся к освобождению кадров, к постепенному сокращению рабочего дня», — объясняет социолог Александр Гребенюк

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда» на Петербургском экономическом форуме в прошлом году тоже, например, заявил, что уже в этом столетии Россия может ожидать значительного сокращения продолжительности рабочего дня.

«Может быть, будет стандарт — 4 часа, может, 5, может быть, 6, я не знаю. Может быть, когда-нибудь — за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — пообещал тогда Топилин, подчеркнув, что сокращение рабочих часов не должно означать падения зарплаты. Должен быть некий социальный минимум, доступный и обязательный для всех.

Сегодня введение единой социальной выплаты всерьёз обсуждают на референдуме в Швейцарии, в Германии Ангела Меркель также предлагает подумать о том, сколько и кому нужно будет платить за добровольное безделие. В Финляндии и Швеции пособия по безработице нередко выше официальных зарплат. В Голландии огромные чуть ли не в половину заработка налоги социально ответственных граждан превращают в бессмысленность их высокие доходы — проще совсем ничего не делать.

Социализм и коммунизм — от каждому по способностям, каждому по потребностям, о которых столько мечтали Маркс, Энгельс и Ленин, оказался гораздо ближе, чем думали великие теоретики.

Освободившееся же время люди вполне могут тратить на получение образования. После окончания одного вуза они, скорее всего, поступят во второй, в третий, лет до пятидесяти… Кто-то предпочтет путешествовать, заниматься спортом, самосовершенствоваться…

Кто-то, но не мы.

АНТИ-БЭБИ-БУМ

На фоне всего этого благолепия, похожего на воплотившуюся утопию человечества, Россия идёт на серьёзный риск и повышает пенсионный возраст. Причем не из-за того, что ее граждане стали «больше лучше жить», что их надо чем-то занять, чтобы не сидели без толку дома, а исключительно ради экономии бюджета. Неужели мы, как страны третьего мира, не можем заботиться о своих престарелых? Пусть даже не ежемесячные дармовые выплаты, хотя бы пенсию не трогали бы!

«Да, далеко не все государства могут содержать своих граждан бесплатно, — считает Александр Гребенюк. — У большинства развивающихся и бедных экономик стран третьего мира ВВП до 60% зависит от вливаний трудовых мигрантов. Это их проблема и боль. Что будет, если эти люди лишатся даже своей низкоквалифицированной работы, за которой нередко едут на другой конец света? Что будет, если их заменят роботы? На что будут жить их семьи на родине? Причем, возвращаться этим трудовым мигрантам не куда, дома рабочих мест больше не станет».

У нас нефтяная игла, у кого-то игла миграционная. «Любое изменение спроса на трудовые ресурсы за рубежом приведет к серьезным потерям в экономике дома, к росту безработицы, бедности и, как следствие, волнениям в обществе», — считает Александр Гребенюк.

Цифровому миру будущего больше не будет нужен дешевый человеческий труд. Но куда деваться этим несчастным людям, целым нациям? По мнению некоторых экспертов, для собственного спокойствия Западу рано или поздно придется взять на себя содержание подобных государств, чтобы не дожидаться всплеска радикального исламизма или других проблем, при этом разрабатывая и внедряя туда программы по контролю и уменьшению (а что делать?) рождаемости.

В России однозначно мы увидим отток мигрантов из сельского хозяйства, из того же транспорта. Рабочих мест станет гораздо меньше. Но и молодежи, детей анти-беби-бума 90-х и детей этих детей, тоже станет меньше.

И вот тут мы подходим к некому парадоксу. Именно цифровая революция должна нивелировать в России демографический коллапс 90-х годов, которым нас упорно пугали и пугают. Его, кстати, называют основной причиной сегодняшних пенсионных бед. Говорят, что да, молодежи становится значительно меньше, и некому делать отчисления на пенсии старикам. В том числе и поэтому, мол, мы обречены на повышение пенсионного возраста. «Как это не покажется парадоксальным, но именно по этой причине оно нам не нужно, — продолжает социолог Александр Гребенюк. — Так как человека заменит компьютер «.

— Но ведь пенсионные накопления сейчас складываются за счет отчислений работающих граждан, откуда их брать в будущем — не роботы же станут платить?

«Полностью автоматизированное производство позволит резко увеличить прибыль за счет экономии на заработной плате и обязательных платежах. Скорее всего, налоги на прибыль должны будут резко увеличиваться, то есть большую часть того, что фирмы смогут сэкономить на фонде оплаты труда за счет уволенных работников, будет изыматься государством. По идеи эти деньги также могут идти на пенсии и распределяться в виде единых социальных выплат для остального населения», — дает свой оптимистический прогноз Александр Гребенюк.

Хотелось бы верить, а не затягивать потуже пояса тем, кому сейчас за сорок.

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