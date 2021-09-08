Российских хакеров призвали на немецкие выборы — новости политики, общество, новости о Европе

За три недели до всеобщих парламентских выборов правительство ФРГ обвинило российскую сторону в создании «угрозы безопасности федеративной республике и демократическому волеизъявлению граждан». В Москве подобные обвинения не раз называли безосновательными. Однако теперь в Берлине не только призвали положить конец активности «российских хакеров», но и предупредили о готовности «принять дальнейшие меры».

С резкой публичной критикой в адрес Москвы в понедельник выступила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. На брифинге в Берлине она заявила, что накануне намеченных на 26 сентября всеобщих парламентских выборов в Германии участились хакерские атаки — вероятно, инициированные из России. «Совершаются, в том числе посредством фишинговых электронных посланий, попытки получить доступ к персональным данным — прежде всего депутатов Бундестага и ландтагов (региональных парламентов.— “Ъ”). Эти атаки в свете выборов могут служить подготовительными действиями к проведению операций — таких как кампании по дезинформации»,— рассказала дипломат. Имелась в виду рассылка мошеннических электронных писем для сбора паролей и других личных данных пользователей, о которой еще в марте сообщил популярный журнал Der Spiegel. По данным издания, потенциально опасные сообщения получили семь депутатов Бундестага и три десятка депутатов земельных парламентов, а за рассылкой могла стоять группа хакеров Ghostwriter.

У правительства ФРГ есть надежные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter может стоять российское государство, а точнее, ГРУ»— заявила госпожа Зассе.

По ее словам, правительство ФРГ считает эти действия угрозой безопасности ФРГ, «демократическому волеизъявлению граждан», «тяжким бременем» для двусторонних отношений. Призвав российское правительство «немедленно положить конец этой неприемлемой киберактивности», она предупредила: в противном случае Берлин оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.

По словам госпожи Зассе, эти же обвинения германская сторона уже предъявила представителям Москвы при очной встрече — в ходе заседания двусторонней рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности, которое состоялось на прошлой неделе. Работа этой группы, начатая еще в 2003 году по решению президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, была заморожена на несколько лет на фоне украинского кризиса, однако возобновилась в 2018 году. Впрочем, обвинения в хакерской активности в адрес России не раз звучали публично и раньше.

В Москве традиционно решительно отвергают подобные обвинения — например, представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что они формулируются в сослагательном наклонении с использованием «литературного приема «хайли лайкли»».

Тем не менее в последние годы случаи хакерских атак с различными адресатами не раз освещались в немецких СМИ — и все чаще со ссылкой на вероятное российское участие.

Так, в июне самый популярный немецкий таблоид Bild сообщил об атаке на ряд немецких банков (однако правительство ФРГ тогда не стало подтверждать эту информацию), а до того с российской активностью связывали, например, блокировку работы сетевой инфраструктуры крупной больницы при Университете Дюссельдорфа.

Очередная эскалация российско-германских отношений в связи с обвинениями по этой линии произошла в прошлом году: весной Евросоюз и Великобритания ввели санкции против двух россиян — начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина, якобы в прошлом сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил РФ. Их обвинили в организации кибератаки на Бундестаг и почту канцлера Ангелы Меркель в 2015 году. К зиме МИД РФ объявил о запрете на въезд для ряда руководителей немецких силовых и разведывательных структур. Как и германские партнеры, российское ведомство тогда оставило за собой право принимать «дальнейшие меры».

Автор: Галина Дудина для издания КОММЕРСАНТ