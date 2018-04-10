Российские рынки обрушились под грузом новых санкций, — Reuters

Российские рынки обрушились под грузом новых санкций, — Reuters

CA-NEWS (CA) — Новые санкции США заставили фондовый и валютный рынки России обновить в понедельник многомесячные минимумы, а дальнейшее движение вниз будет зависеть как от последующих шагов Вашингтона, так и ответных мер Москвы, сообщает Reuters.

Основной риск — неопределенность, в условиях которой отсутствует желание вкладывать деньги, говорят аналитики. Инвесторы могут продолжить распродавать российские активы из-за опасения новых санкций в отношении других российских компаний, считают они.

Аналитики полагают, что ЦБР может замедлить снижение процентной ставки в условиях нарастающей эскалации с Западом, а некоторые видят риски массового выхода нерезидентов из ОФЗ.

Минфин США в пятницу ввел санкции в отношении 24 крупнейших российских бизнесменов и чиновников, а также 14 компаний, половина из которых связана с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Новые санкции перекроют доступ бизнесменов и связанных с ними компаний к глобальным финансовым рынкам, покупателям и поставщикам.

Премьер Дмитрий Медведев в понедельник поручил правительству проработать ответные меры, а также конкретные предложения о поддержке компаний, на которые были наложены санкции.

В понедельник индекс Мосбиржи и РТС показали максимальное падение со времен первых санкций 2014 года. Продажи наблюдались по всем ликвидным бумагам, включая не попавшие под санкции акции Сбербанка.

Рубль испытал самое глубокое внутридневное падение с января 2015 года, потеряв более 3 процентов и к доллару, и к евро, которые превысили отметки 60 и 75 рублей соответственно.

Одновременно происходила распродажа российских рублевых госбумаг, вследствие чего стоимость некоторых из них упала на многомесячное дно.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник также демонстрировали падение на фоне снижения интереса к рисковым активам, а стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) на российский долг показала максимальный однодневный рост с сентября 2016 года.

Международный депозитарий Euroclear сообщил, что проводит оценку новых санкций США против России и принимает меры для их соблюдения.

«Если раньше политики друг с другом мерились, то сейчас противостояние переходит в экономическую сферу. Эта паника может быть ненадолго, но непредсказуемость большая. И движение понятное — вниз. Степень падения будет зависеть от того, будет ли еще один шаг сделан, если еще какие-нибудь компании попадут», — считает председатель совета директоров Сафмар – финансовые инвестиции Олег Вьюгин.

Аналогии с 2014 годом

«Одна из ключевых характеристик текущего момента — это колоссальный уровень неопределенности. Мы понятия не имеем, как отреагируют российские власти, мы понятия не имеем, последуют ли за Русалом новые санкции в отношении других крупнейших компаний. Когда есть неопределенность, есть желание приостановить всю активность и просто посмотреть, как будет развиваться ситуация», — говорит директор аналитического департамента компании Локо-Инвест Кирилл Тремасов.

Минфин США заявил в пятницу, что новые санкции стали ответом на «злонамеренные действия» российских властей по всему миру, включая оккупацию Крыма и разжигание насилия на востоке Украины, поставку режиму президента Сирии Башара Асада ресурсов и оружия и предполагаемое вмешательство в президентские выборы в Америке.

МИД РФ пообещал «жестко» ответить на новые ограничения и посоветовал Вашингтону «избавиться от иллюзий», что с Москвой можно разговаривать языком санкций.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова говорит, что история с санкциями, а также возложение на Россию ответственности за применение Асадом химоружия не добавляют оптимизма, однако перестройка экономики с внешних рынков на внутренние может частично нивелировать негативный эффект.

«Долгосрочно экономика становится более замкнутой. Это имеет и плюсы, и минусы. Более замкнутая экономика менее уязвима к внешним шокам, с другой стороны, она остается и невосприимчива, когда мировая экономика ускоряется. Санкции будут удерживать нас в стадии низких темпов роста», — считает Орлова, ожидая рост экономики на уровне 1,0-1,5 процентов в ближайшие два года.

По мнению Орловой, Тремасова и главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, нарастание напряженности с Западом может вынудить ЦБ вести более осторожную политику.

«Логика комментария ЦБ предполагала, что они настроены на более агрессивное снижение ставки и, мне кажется, сейчас менять концепцию этих действий было бы странно… Получится, что они не рассчитывали на эти риски, это не очень хорошо с точки зрения сигналов. Но исходя из экономической логики или оптимальности, мне представляется, что торопиться со снижением ставки в условиях такой неопределенности, опасно», — говорит Орлова.

«Я думаю, что та траектория, которую ЦБ обозначил на нормализацию ставки, может, окажется более растянутой. С учетом большого политического риска, они будут, вполне возможно, вынуждены сохранять ставку более высокой даже в реальном выражении, чем хотели, на более длительный период времени, чтобы удержать финансовую стабильность», — сказал Тихомиров.

Тремасов видит самые серьезные риски в выходе нерезидентов из ОФЗ.

«Спровоцирует ли это по-настоящему кризисные явления, как это было в 2014 году? Быстро не спровоцирует, но движение в этом направлении может быть. Меня эта ситуация наводит на аналогии с 2014 годом», — сказал он.

Тихомиров, напротив, считает, что пока рынок облигаций не затронут санкциями, инвесторы вряд ли будут массово избавляться от российских бумаг, а Олег Кузьмин из Ренессанс Капитала говорит, что новый раунд санкций будет гораздо менее болезненным, чем первоначальные санкции середины 2014 года, так как экономика уже полностью к ним приспособилась





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