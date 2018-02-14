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Российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом

Политика14 Фев 2018
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Российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе с аннексированным Крымом

Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, сообщает «ДС».

По его словам, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», а 14 февраля проводят мероприятия по ликвидации поста напротив «Чонгара».
Сорока отметил, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

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