Российские онлайн-ритейлеры предложили разрешить курьерскую доставку лекарств

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК, в нее входят Mail.ru Group, Ozon и другие интернет-компании) предложила разрешить курьерам доставлять лекарства. Об этом говорится в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину, узнал «Коммерсантъ».

Онлайн-ритейлеры разработали поправки к нынешней версии законопроекта о дистанционной торговле медикаментами. Сейчас он разрешает отвозить препараты на дом только фармацевтам и медработниками, но члены РАЭК считают, что эта мера избыточна и доставку лекарств следует также разрешить обычным курьерам.

Глава кластера «Электронная коммерция» РАЭК Иван Кургузов отметил, что ответ ассоциация пока не получила. При этом, по его данным, большинство депутатов Госдумы, занимающихся разработкой законопроекта, а также представители различных ведомств согласны, что стоит ввести курьерскую доставку медикаментов.

Это подтвердил член комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров. Он признал, что доставка лекарств исключительно специалистами с фармацевтическим образованием сделает закон неработающим. По его мнению, в случае необходимости фармработник может объяснить, как принимать препарат, дистанционно.

С этой позицией не согласны аптечные сети. В частности, гендиректор «Риглы» Александр Филиппов считает, что привозить лекарства могут только фармацевты, так как «это вопрос безопасности». Он убежден, что не все пункты выдачи, в том числе постаматы, смогут соблюсти нормы хранения медикаментов, даже если заказ будет доставлен туда с соблюдением всех требований логистики.

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