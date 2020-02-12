Российские интернет-магазины готовы подвинуть AliExpress

Wildberries и Ozon за 2019 год резко сократили отставание от AliExpress, утверждают аналитики. Если в декабре 2018 года аудитория у китайского интернет-магазина была на 70-105% больше, чем у российских площадок, то в декабре 2019 года разрыв уменьшился до 6-8%, пишет «Коммерсант».

Количество посетителей интернет-магазинов за декабрь 2019 года:

AliExpress – 18,3 млн;

Wildberries – 17,2 млн;

Ozon – 16,9 млн.

Развитие российских интернет-магазинов спровоцировано успехом AliExpress в России. Отечественные конкуренты были вынуждены пересмотреть свою стратегию. Специалисты JP Morgan говорят, что сейчас Wildberries уже сравнялся по показателям с «AliExpress Россия», а к концу 2020 года и вовсе может обойти иностранного конкурента.

440

млрд руб . – прогнозируемый оборот Wildberries к концу 2020 года.

Однако с позицией аналитиков JP Morgan абсолютно не согласился глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Александр Иванов

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли

«По внутреннему рынку нет и 10% роста, а по трансграничной торговле в прошлом году было падение. Вокруг рынка онлайн-торговли надувается потенциальный пузырь для инвесторов. Откуда рост, если у населения нет денег? Даже если e-commerce откусывает у офлайна, доля онлайн-торговли за последние десять лет так значимо не выросла»

Коммерсант

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