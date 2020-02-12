Российские интернет-магазины готовы подвинуть AliExpress

Wildberries и Ozon за 2019 год резко сократили отставание от AliExpress, утверждают аналитики. Если в декабре 2018 года аудитория у китайского интернет-магазина была на 70-105% больше, чем у российских площадок, то в декабре 2019 года разрыв уменьшился до 6-8%, пишет «Коммерсант».
Количество посетителей интернет-магазинов за декабрь 2019 года:
- AliExpress – 18,3 млн;
- Wildberries – 17,2 млн;
- Ozon – 16,9 млн.
Развитие российских интернет-магазинов спровоцировано успехом AliExpress в России. Отечественные конкуренты были вынуждены пересмотреть свою стратегию. Специалисты JP Morgan говорят, что сейчас Wildberries уже сравнялся по показателям с «AliExpress Россия», а к концу 2020 года и вовсе может обойти иностранного конкурента.
440
млрд руб . – прогнозируемый оборот Wildberries к концу 2020 года.
Однако с позицией аналитиков JP Morgan абсолютно не согласился глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.
Александр Иванов
Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли
«По внутреннему рынку нет и 10% роста, а по трансграничной торговле в прошлом году было падение. Вокруг рынка онлайн-торговли надувается потенциальный пузырь для инвесторов. Откуда рост, если у населения нет денег? Даже если e-commerce откусывает у офлайна, доля онлайн-торговли за последние десять лет так значимо не выросла»
Коммерсант