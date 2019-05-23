Российская выставочная зона на VI Российско-Китайском ЭКСПО будет крупнейшей в истории

На выставке будут показаны достижения ключевых проектов сотрудничества Китая и России

Фото: otvprim.ru

21 мая в Пекине состоялась пресс-конференция VI Российско-Китайского ЭКСПО, которая будет проводиться под девизом «Межрегиональное сотрудничество России и Китая: возможности, потенциал и будущее». Российская выставочная площадь на этом мероприятии станет самой крупнейшей в своей истории, собщает ЕНВ.

На выставке будут главным образом показаны достижения ключевых проектов сотрудничества Китая и России, такие как современное сельское хозяйство, производство оборудования, сотрудничество в сфере горнодобывающей промышленности и трансграничная электронная коммерция. Российская технологическая группа, ООО «Космос-Нефть-Газ» и другие известные компании из России подтвердили свое участие в выставке.

Как сообщается, в настоящее время для участия в выставке уже зарегистрированы торгово-экономические делегации, организованные правительствами 18 краев и областей из пяти федеральных кругов РФ, такие как Дальневосточный федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Общая выставочная площадь достигает 3267 кв. м., из которой выставочная площадь Республики Саха (Якутия) составляет 400 кв. м и станет крупнейшей выставочной площадкой в российской зоне ярмарки.

Кроме того, российская и китайская стороны также организуют форум по международному сотрудничеству таможенных органов Китая и Евразийского экономического союза, диалог по «электронной коммерции на Шелковом пути» между правительствами и предприятиями Китая и русскоязычными странами.

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