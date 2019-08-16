Российская экономика – слабые санкции Запада существенно на нее не повлияли

Застой в российской экономике: Проблем в стране хватает и без санкций

Из открытых источников

Редакционная статья Stratfor

Мировая экономика преодолевает множество выпавших на ее долю проблем — от замедления темпов роста и американо-китайской торговой войны до все большей неопределенности по поводу Брексита и падения цен на нефть до семимесячного минимума.

Все это очень беспокоит Россию, которой хорошо знакомы экономические проблемы, особенно после 2014 года, когда на страну обрушились два экономических потрясения — обвал мировых цен на энергоносители, а также санкции, введенные Западом после вмешательства Москвы в Украине.

Из-за этих событий в экономике России сначала началась рецессия, и в 2015 году ее ВВП сократился более чем на 2,5%, но потом в 2016 году она стала медленно оживать.

Однако с тех пор США постепенно расширили область применения санкций, и теперь ограничения введены практически за все действия России — от вмешательства в Украине и политического вмешательства в выборы в США до распространения ядерного оружия — и затрагивают российскую энергетику и финансы, а также сотни чиновников и олигархов.

В ответ Москва всячески пытается ослабить воздействие санкций, но то, что она уделяет основное внимание решению текущих задач, означает, что в ближайшее время она будет не в состоянии обеспечить существенный рост экономики.

Одна из основных причин этого — то, что численность ее населения продолжает сокращаться, и возникают вопросы относительно преемника президента России Владимира Путина, уже давно занимающего этот пост.

Попытки справиться с трудностями

После того как Запад ввел против России санкции, в стране на протяжении последних пяти лет происходят существенные изменения макроэкономической политики.

Эти изменения направлены на то, чтобы ограничить влияние США и создать достаточно солидную «финансовую подушку», которая позволила бы справиться с будущими экономическими потрясениями, если будут введены более серьезные санкции, и снизятся цены на энергоносители.

Соответственно, Москва укрепила свои валютные резервы и фонды благосостояния, сократила внешний долг, сократила свои запасы облигаций США в пользу евро, иены и юаня и расширяет экономические связи с незападными странами, особенно с Китаем.

Россия также сократила долларовые сделки со многими своими ключевыми торговыми партнерами. В торговых оборотах с Китаем, эквивалентных 108 млрд долл. в год, в І квартале 2019 года доля евро в расчетах составила примерно треть.

Новости по теме

А в торговых оборотах с Индией, эквивалентных 11 млрд долл. в год, за этот же период две трети расчетов осуществлялись в рублях.

Кроме того, Россия заложила в бюджет очень консервативную цену на нефть в 40 долл. за баррель, чтобы удовлетворить потребности в финансировании из бюджетных средств и избежать дефицита бюджета, который потребует внешних заимствований.

Россия также ограничила импорт большинства сельскохозяйственных продуктов из США и стран Евросоюза, одновременно усилив поддержку своего собственного сельскохозяйственного сектора.

Это позволило России сократить импорт и значительно увеличить экспорт продовольствия — с 16,8 млрд долл. в 2013 году (до введения санкций) до 25,8 млрд долл. в 2018 году.

В результате этого российской экономике удалось пережить самый серьезный санкционный удар, поскольку, по оценкам Международного валютного фонда, ежегодный отрицательный эффект международных санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 процентных пункта (что соответствует сокращению примерно на 15 млрд долл.).

Для сравнения: падение цен на нефть оказало гораздо более серьезное негативное влияние на экономику России — снижение темпов роста ВВП составило 0,65 процентных пункта (или примерно 49 млрд долл.) в год за тот же период.

В то же время международные резервы России (включая золото) по состоянию на 19 июля составили 520 млрд долл., что на 11% больше, чем в конце 2018 года, а Фонд национального благосостояния России по состоянию на конец июля составил 124,1 млрд долл.

В то же время из-за нерешительности Европы в вопросе расширения санкций и разногласий между Конгрессом и администрацией Трампа последствия санкций оказались для России не столь разрушительными.

Например, Министерство финансов США приняло решение отменить санкции против крупнейшей российской алюминиевой компании «Русал» после того, как введенные ограничения нанесли ущерб мировой алюминиевой промышленности.

И во втором пакете санкций, введенных против России после отравления бывшего агента разведки Сергея Скрипаля, администрация Трампа решила ввести лишь частичные ограничения в отношении российского госдолга.

Она ввела запрет на покупку американскими банками российских государственных облигаций лишь на первичном рынке, но не включила в санкционный список государственные облигации, которые пользуются большей популярностью у иностранных инвесторов.

По мнению рейтингового агентства S & P Global, такие частичные санкции не повлияют на инвестиционный кредитный рейтинг России даже в случае введения более широких санкций, в рамках которых будет запрещено участие на вторичном рынке российского суверенного долга.

Тучи на горизонте

Несмотря на попытки России оградить себя от санкций, явного развития российской экономики не наблюдается. Консервативная фискальная и денежно-кредитная политика России позволила обеспечить определенную макроэкономическую стабильность, однако подготовила почву и для долгосрочной стагнации.

Действительно, по оценкам МВФ, ужесточение фискальной политики в России привело к сокращению экономического роста на 0,1% в год, а ограничительная денежно-кредитная политика привела к снижению роста на 0,2%. А по данным «Росстата», российской федеральной службы государственной статистики, рост в І квартале 2019 года составил всего 0,5% в годовом исчислении.

По оценкам Министерства экономического развития, прогнозируемый темп роста ВВП в I полугодии текущего года по сравнению тем же периодом 2018 года составляет всего 0,7%. При этом Центральный банк России понизил прогноз роста ВВП на 2019 год с 1,2%-1,7% до 1%-1,5%. А МВФ и Всемирный банк прогнозируют рост ВВП на 1,2%.

Даже этого незначительного роста может не быть, если цена на нефть еще больше упадет или Запад расширит свои санкции.

В этой связи следует отметить, что Конгресс США в настоящее время рассматривает несколько законопроектов о санкциях, включая законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, и более жесткий вариант законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA), который был внесен в Сенат США в прошлом году.

Новости по теме

Вырисовываются и другие долгосрочные проблемы. Одной из ключевых проблем является демографический прогноз для России, поскольку по прогнозам к 2050 году численность населения страны сократится почти на 10%.

Следует отметить, что по данным Академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте РФ и Института экономической политики имени Гайдара, численность работающего населения в России сокращается уже три года подряд.

Фактически сокращение численности рабочей силы, судя по всему, ускоряется, поскольку в прошлом году численность работающих в России сократилась на 800 тыс. — по сравнению со 100 тыс. в предыдущем году.

Естественно, это усугубит налоговые проблемы России, поскольку Кремль столкнется с трудным выбором: либо повысить налоги для граждан (тем самым еще больше понизив покупательную способность), либо сократить государственные расходы.

Кроме того, даже пытаясь привлечь мигрантов из соседних стран, таких как Украина и Армения, Россия наталкивается на препятствия. Хотя в І квартале 2019 года стране удалось привлечь большее количество мигрантов из других стран, не ясно, сохранится ли эта положительная тенденция.

В то же время реальные доходы населения России на протяжении последних пяти лет снижаются на фоне роста задолженностей по потребительскому кредиту и эмиграции из страны многих молодых квалифицированных работников.

Эти тенденции создадут дефицит высококвалифицированных работников и ограничат доступ к передовым технологиям, тем самым ограничив возможности реализации Россией амбиционных планов в таких отраслях, как космическая промышленность или нефтяной сектор, в которых доступ к иностранным технологиям или финансированию и так уже ограничен из-за санкций.

Если не учитывать вероятности исключительных экономических потрясений внешнего характера, таких как обвал цен на нефть или введение максимально жестких санкций, осторожная экономическая политика России позволит ей кое-как продержаться в течение следующих нескольких лет — пока в 2024 году не закончится четвертый (и, возможно, последний) президентский срок Путина.

Но если смотреть глубже, более серьезные и структурные проблемы, существующие в России, указывают на то, что более серьезные экономические трудности возникнут в стране в будущем — как раз тогда, когда возникнет другая неопределенность, связанная с тем, кто же все-таки придет на место Путина.

Перевод ИноСМИ

Редакция может не соглашаться с мнением автора. Если вы хотите написать в рубрику «Мнение», ознакомьтесь с правилами публикаций и пишите на blog@112.ua.





Источник