Российская экономика рухнула не так сильно, как ожидалось

21 февраля стартует 1/8 финала Бетсити Кубок России по футболу. Зрителей ждут два матча, которые приковывают к себе особое внимание своей вывеской: встречаются «Зенит» с «Арсеналом» и «Динамо» со «Спартаком».

Днем позже зрители увидят целых четыре поединка: ЦСКА – СКА Хабаровск, «Локомотив» – «Тамбов», «Краснодар» – «Сочи» и «Ростов» – «Ахмат». И завершат программу 23 февраля матчи «Химки» – «Крылья Советов» и «Уфа» – «Урал».

«Зенит» может взять Кубок, а Тедеско – остаться без трофеев

«Зенит» – «Арсенал»

Питерцы закончили свою еврокубковую кампанию, и, кажется, пройти весенний отрезок в РПЛ им станет проще. Сейчас есть небольшой отрыв (4 очка) от ближайшего преследователя ЦСКА, да и оставшиеся матчи вряд ли вызовут у «Зенита» трудности.

«Арсенал», который ранее был крепким середняком чемпионата России, в этом сезоне сдал и болтается в подвале турнирной таблицы. Очевидно, основной задачей команды Дмитрия Парфенова будет спасение от вылета и, возможно, от стыковых матчей. Участие в Кубке может лечь тяжелым бременем на туляков и отвлечь от намеченной цели.

В данном поединке питерцы выглядят явными фаворитами. Для Сергея Семака матч с «Арсеналом» будет больше тренировочным перед возобновлением сезона. Так что «Зенит» наверняка без проблем справится с командой из Тулы.

«Динамо» – «Спартак»

Второй поединок игрового дня – дерби между «Динамо» и «Спартаком». Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы обеих команд. Красно-белые выиграли все контрольные матчи на сборах. В таблице РПЛ спартаковцы идут третьими, еще сохраняя шансы на чемпионство. Ситуацию осложняют слухи о возможной отставке Доменико Тедеско. Но до конца сезона немец должен доработать.

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Неплохо себя показали на сборах и динамовцы, в частности молодежь, на которую Сандро Шварц делает ставку в будущем. Вчера в клубе объявили от заключении нового трудового договора с 17-летним хавбеком Арсеном Захаряном. Что касается трансферов, то, скорее всего, новых громких приобретений ждать не стоит.

С приходом нового главного тренера «Динамо» преобразилось и посвежело. Бело-голубые изголодались по трофеям, которых нет вот уже десятки лет. Сейчас команда находится на пике, и завоевание Кубка России может помочь динамовцам обрести новые силы и в следующем сезоне ставить для себя более амбициозные задачи. Так что победа в дерби с большой вероятностью может достаться «Динамо».

ЦСКА пройдет дальше, «Краснодар» и «Сочи» выдадут боевой матч и другие интриги игрового дня

ЦСКА – СКА Хабаровск

С соперником в 1/8 московским армейцам повезло – им достались одноклубники из Хабаровска. Слухов о новых трансферах в рядах ЦСКА ходит море. Здесь и возвращение к клуб Ахмеда Мусы, и аренда экс-зенитовца Саломона Рондона. Про последнего слух подтвердился: сегодня клуб объявил об арендном соглашении до конца сезона. А накануне состав красно-синих пополнил полузащитник «Стабека» Эмиль Боханен. Как писал «Спорт-Экспресс», этот трансфер обошелся ЦСКА в 1,5 млн рублей. Кроме того, москвичи отправили в аренды Кристияна Бистровича и Адольфо Гайча, на которых возлагали большие надежды в начале сезона. Очевидно, они не оправдались, и сейчас Виктор Гончаренко делает ставку на других футболистов.

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СКА Хабаровск в этом сезоне идет в середине таблицы. В конце октября команду возглавил Сергей Юран, и ее результаты улучшились. В групповом этапе на Кубок России СКА обыграл «Черноморца» (3:1) и выбил из розыгрыша «Рубин» (1:0), став одной из двух команд-участниц в турнире от ФНЛ.

Тем не менее, букмекеры оценивают шансы СКА в 1/8 мизерными – официальный спонсор Кубка России дает на победу хабаровских армейцев коэффициент целых 11,5.

«Краснодар» – «Сочи»

«Южное дерби» может преподнести немало сюрпризов. «Краснодар» в это межсезонье не может похвастаться громкими переходами и спокойно проходит зимние сборы. «Быки» стали единственной командой из России, которая продолжила свое шествие в еврокубках. 18 февраля южане сыграют в Лиге Европы с загребским «Динамо», что может сильно отразиться на форме команды в предстоящей кубковой игре.

«Сочи» в этом сезоне неожиданно ворвались в элиту и перед паузой занимают четвертое место в таблице, обгоняя в том числе «Краснодар». Сочинцы не стали усиливаться, имея в своем арсенале и так хорошую обойму футболистов, которая способна бороться за медали. Но конкурентов на еврокубковую зону много, и как будут развиваться события, покажет остаток сезона.

Несмотря на непростой календарь, фаворитом в предстоящем матче считается все-таки «Краснодар». Но, зная неуступчивый характер «Сочи», поединок точно будет боевым и богатым на события. Так что пока рано возводить «быков» не пьедестал.

«Локомотив» – «Тамбов»

В матче «Локомотив» – «Тамбов» все, кажется, заранее известно. Тамбовчане испытывают огромные проблемы с долгами, и не факт, что игра с «Локо» вообще состоится. Решение будет принято в ближайшее время, сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

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Долги «Тамбова» по зарплате составляют более 150 млн рублей. Из-за финансовых проблем команду покинула большая часть футболистов, а регистрировать новых игроков тамбовчанам запрещено. В данный момент команда занимает последнее место в РПЛ.

У «Локомотива» тоже не все гладко в коллективе. Руководящие перестановки могут повлиять на внутреннюю атмосферу в команде, а главный тренер Марко Николич явно теряет свой авторитет у игроков. В отличие от Василия Кикнадзе, серб свой пост сохранил, но надолго ли, покажут результаты. Но, несмотря на все проблемы, «железнодорожники» легко должны справиться с незамотивированным «Тамбовом» и пройти в четвертьфинал.

«Ростов» – «Ахмат»

В текущем сезоне к возобновлению чемпионата «Ростов» довольствуется пятым местом. Дончане с треском провалили еврокубковую кампанию и пытаются наладить свою игру в РПЛ. «Ахмат» сейчас занимает позицию плотного середняка и особыми успехами не блещет. В рамках группового этапа Кубка России грозненцы еле выиграли у ярославского «Шинника» в серии пенальти и с трудом пробились в 1/8.

Соперники за последние годы встречались только в рамках Российской Премьер-лиги. В последних пяти матчах трижды сильнее оказывались ростовчане и однажды – грозненцы. Тем не менее, «Ахмат» не проигрывал в основное время в 7 из 8 встреч в рамках Кубка, так что команда из Грозного сможет дать бой явному фавориту предстоящего поединка.

Исходы последнего игрового дня могут быть непредсказуемыми

«Уфа» – «Урал»

Команды в текущем сезоне не блещут результатами. «Уфа» неожиданно для многих скатилась в зону вылета. В футбольном обществе возможной причиной называют уход Шамиля Газизова, а вслед за ним – ведущих игроков и главного тренера Вадима Евсеева. Сейчас командой руководит Рашид Рахимов.

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«Урал» сейчас находится в середине таблицы, но до стыковых матчей – рукой подать. В отличие от «Уфы», у команды Юрия Матвеева есть солидный опыт выступления в Кубке и даже большие достижения. Дважды уральцы становились финалистами турнира, а в прошлом сезоне остановились на полуфинале.

«Уфа» – очень неуступчивая команда, которая очень сосредоточена на игре в обороне. Оттого уфимцы и забивают мало. «Урал» если и сможет взломать оборону хозяев, то с большин трудом. Возможно, исход поединка решиться в основное время не сможет.

«Химки» – «Крылья Советов»

Химчане входили в РПЛ в текущем сезоне с особым драматизмом. До последнего было непонятно, смогут ли они принять участие в элитном дивизионе или останутся в ФНЛ. Было принято решение идти на повышение. Затем чехарда с главными тренерами привела к падению результатов. В итоге «Химки» оказались перед паузой на 11-м месте с 25-ю очками.

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«Крылья Советов» не смогли сохранить прописку в Премьер-лиге. Но в этом сезоне в ФНЛ показывают отличные результаты и вместе с «Нижним Новгородом», «Оренбургом» и «Торпедо» борются за повышение в классе. Команда показывает отличную результативность, забив 55 мячей – это лучший показатель в лиге. Причем главный бомбардир ФНЛ сейчас – перешедший из «Торпедо» в «Крылья» Иван Сергеев (22 мяча). Кроме того, в межсезонье самарцы солидно усилились.

Тем не менее, букмекеры считают, что у химчан больше шансов на проход в четвертьфинал. Но учитывая высокую результативность гостей и мотивацию, «Крылья» могут преподнести неприятный сюрприз подмосковной команде.





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