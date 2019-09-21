Российская экономика готова противостоять мировому кризису?

Исходя из мнений руководителей крупных и средних промышленных предприятий РФ, участвующих в ежемесячных предпринимательских опросах, модель развития отрасли в текущем году можно охарактеризовать как устойчиво слаборастущую, без каких-либо признаков перехода промышленности в состояние рецессии, но и без заметных тенденций к возможному акцентированному ускорению роста в ближайшей перспективе.

Указанная парадигма развития отечественной промышленности практически гарантирована лишь в случае продолжения текущего инерционного движения без вмешательства внешних форс-мажорных шоков. Однако если прилетят «черные лебеди» в виде рецессии в ряде стран с крупной экономикой с неминуемым снижением мировых цен на сырьевые торгуемые товары (доля сырьевых товаров в российском экспорте составляет примерно 80%), ситуация в отечественной промышленности в частности и экономике в целом может заметно ухудшиться.

К сожалению, мировая экономика в последнее время все чаще подает сигналы о возможном переходе в рецессию в виде, правда, пока в основном риторических торговых войн между США и Китаем, неопределенности с британским Brexit и очевидного замедления роста экономики Германии. Сегодня отчетливо просматривается и ряд других, менее значимых, признаков возможной мировой рецессии.

Среди экзотических экономических факторов, практически всегда предваряющих мировую рецессию, замеченных даже в период великой депрессии 30-х годов прошлого века, можно отметить следующие сегодняшние тенденции. Во-первых, спад рождаемости и, соответственно, сокращение числа беременных женщин в странах с крупными экономиками. Люди в цивилизованных странах предпочитают заводить детей преимущественно в период экономического роста страны, где они формируют семью. От этого зависит их доход и возможности для роста уровня и качества жизни своих детей.

Динамика индекса предпринимательской уверенности в РФ

Во-вторых, в период перед рецессиями заметно возрастает объем продаж косметических товаров, особенно по уходу за лицом. Косметика становится альтернативой приобретения дорогих товаров длительного пользования, если, конечно, в них нет жизненной необходимости в период финансовой неопределенности. Сегодня на мировом рынке косметики наблюдается заметный рост объемов продаж соответствующих товаров.

В-третьих, увеличиваются инвестиции в строительство высотных зданий-небоскрёбов. Крайне сложно объяснить данный экономический феномен, кроме как экономией платы за землю в период ожидаемых финансовых неурядиц, но факт остается фактом. Сегодня особую склонность к подобному маневру проявляет Китай, который, по-видимому, станет главным негативным бенефициаром, если мировая экономика войдет в состояние рецессии.

Несмотря на целый «корпус» факторов, говорящих о неизбежности спада темпов роста мировой экономики, однозначно заявлять о возможном наступлении рецессии в ближайшее время было бы неразумно. Не исключено, что все обойдется, как это уже бывало ранее.

Спрогнозировать точный период наступления рецессии крайне проблематично, тем более, невероятно предсказать сроки начала мирового финансово-экономического кризиса. То, что кризис когда-нибудь наступит, не вызывает сомнения, но когда – не знает никто в мире. Кризис на то и называется кризисом, что он абсолютно непредсказуем по срокам. Все рассуждения о том, что Д. Кейнс предсказал «великую депрессию» 30-х годов прошлого века или что Н. Рубини и Д. Стиглиц заранее предупреждали о начале последнего мирового кризиса 2008 г., являются ненаучной мифологией. Действительно, эти выдающиеся экономисты последнего столетия довольно точно предсказали сроки ухудшения экономической конъюнктуры, но не мировой экономический кризис, начиная с коллапса финансовой и банковской системы и соответствующего падения инвестиционной активности, роста безработицы и падения реальных доходов населения и заканчивая спадом производства товаров и объемов предоставляемых услуг практически во всех видах экономической деятельности, может быть, кроме ломбардной деятельности и предоставления ритуальных услуг, где экономическая конъюнктура строится на принципах «чем хуже в социальной экономике, тем лучше для нас».

При этом необходимо обратить внимание, что для стран с достаточно диверсифицированными экономиками ничего сверхкритичного от погружения в состояние кратковременного спада нет. Более того, зачастую именно в период спада государством и частным бизнесом принимаются самые разумные регуляторные и управленческие решения, позволяющие поднять производительность труда в экономике, провести технологические перестроения, оптимизировать численность занятых и финансовые издержки, провести фондо- и энерго- экономичные мероприятия. В результате, если процесс спада надолго не затягивается, экономики цивилизованных стран выходят из него частично обновленными и готовыми к началу нового экономического цикла роста. В сухом остатке оценочно можно предположить, что кратковременная рецессия гораздо благотворнее влияет на экономику, чем затяжная стагнация. Затяжная стагнация, выраженная в застое экономики в интервале (0, +1%) среднегодового роста ВВП, слабо мотивирует экономических регуляторов и сам бизнес к проведению фундаментальных реформ, вынуждая действовать, исходя из принципа «пока спада нет, зачем принимать сложные и рискованные решения с непредсказуемыми последствиями, даже в краткосрочной перспективе».

Если слухи о возможной мировой рецессии не подтвердятся фактической ситуацией, то российская экономика в целом и промышленный сегмент в частности продолжат свой экономический «дрейф» слаборастущими, но устойчивыми темпами. По крайней мере, до 3 ноября 2020 г. (день очередных выборов президента США) – по-видимому, время еще есть. Учитывая, что основным драйвером, запускающим мировые рецессии и кризисы, являются страны с самыми крупными экономиками, вряд ли Д.Трамп, будучи прагматичным бизнесменом, до возможного своего переизбрания сделает шаги, провоцирующие мировые экономические неурядицы, прекрасно понимая, что любая негативная экономическая турбулентность в мире в том числе отразится и на его электорате. Значит, торговые войны между США и Китаем за этот период вряд ли достигнут точки кипения. Тем более, складывается впечатление, что уже в ближайшее время Китай начнет уступать США в экономических требованиях к ним, понимая, что дальнейшая эскалация торгового конфликта с США в первую очередь негативно отразится на экономике «поднебесной».

Следует отметить, что российская экономика, обладая серьезными финансовыми запасами (ЗВР, ФНБ, профицит бюджета) и минимальным государственным долгом, готова противостоять любой мировой рецессии или кризису. Вместе с тем, значительно лучше было бы использовать эти финансовые ресурсы на реализацию эффективных проектов, имеющих высокую мультипликативную составляющую с ростом реальных доходов населения, которые являются в сегодняшней экономике главной проблемой, требующей решения.

Остапкович Георгий

директор Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

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