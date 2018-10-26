Российская агрессия в Азовском море негативно влияет на экономику Украины — Йованович

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Дипломат обеспокоена ситуацией в Азовском море и призывает Россию прекратить ограничивать международные морские перевозки.

Иллюстрация REUTERS

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявляет, что агрессия Российской Федерации в Азовском море приводит к негативному экономическому влиянию на Украину.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Во время моего визита в Мариупольский порт меня обеспокоило то, что я увидела — негативное экономическое влияние на Украину растущей российской агрессии в Азовском море», — подчеркнула Йованович.

«США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и призывают Россию прекратить преследование международных морских перевозок в Азовском море», — заявила дипломат.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 25 октября одобрил резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Также ЕП предложил назначить специального представителя Евросоюза по делам Крыма и Донбасса.

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