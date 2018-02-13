России не удается изолировать Донбасс от Украины, — министр

Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий, полагает, что российский план изоляции Донбасса от Украины провалился

Об этом он сказал в интервью «ДС»

«Укрепляется обособленность этой территории, чтобы создавать там некий вакуум и манипулировать населением Донбасса. Это основная цель России. Но пока это ей не удается», — сказал он

По его словам об этом свидетельствуют интенсивные контакты между населением временно оккупированных территорий и Украиной.

«Иностранные наблюдатели фиксируют более 30 тыс. пересечений линий соприкосновения каждый месяц. То есть все время поддерживается связь между населением. И это нельзя потерять!», — сказал он.

По его словам, наше министерство выступает за более комфортное пересечение линии соприкосновения.

«Мы считаем, что сервисы следует улучшить, чтобы люди с неподконтрольных территорий могли их получать беспрепятственно. Также важно поддерживать мобильную связь. Вот все эти моменты невозможно измерить в цифрах, что прекрасно понимают в Кремле, и поэтому постоянно пытаются прекратить наши контакты с Донбассом», — сказал министр.

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