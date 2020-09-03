«Роснефть» приглашает Германию в мегапроект не из-за Навального — Новости политики, Новости России — EADaily

Немецкий бизнес может участвовать в крупном нефтяном проекте «Восток Ойл» в различных вариантах. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал послу Германии в России Гезе Андреасу фон Гайру. Новость о встрече появилась сразу после сообщения немецкого правительства о том, что в организме Навального нашли следы отравления нервно-паралитическим боевым веществом группы «Новичок». В телеграм-каналах сразу предположили, что немцев могут задабривать. Эксперты, однако, считают, что по «Восток Ойлу» интересы есть только у самой «Роснефти».

Как говорится в сообщении «Роснефти», на встрече с послом Германии по текущему и перспективному сотрудничеству Игорь Сечин рассказал о перспективах проекта «Восток Ойл», который реализуется на севере Красноярского края. «Проект „Восток Ойл“ вызывает большой интерес у международных инвесторов из разных стран. В случае интереса к проекту со стороны немецкого бизнеса „Роснефть“ открыта к рассмотрению различных вариантов сотрудничества», — цитирует пресс-служба Игоря Сечина.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что версия о задабривании Германии выглядит неубедительно. «Для этого „Роснефть“ должна была привлечь Германию в какой-то высокодоходный проект, а „Восток Ойл“, наоборот, является рисковым, сложным и затратным проектом. В „Восток Ойле“ немецкие компании нужнее „Роснефти“. Кроме того, такой шаг показал бы, что Россия фактически признает свою вину и хочет сгладить последствия инцидента», — замечает эксперт.

Ведущий аналитик ФНЭБ отмечает другое: глава «Роснефти» продолжает бороться за предоставление государственной помощи проекту «Восток Ойл». «Пока процесс периодически пробуксовывает. Похожий по масштабам мегапроект „Ямал СПГ“ получил в прошлом государственную помощь в больших объемах и с меньшими проблемами. Но сейчас ситуация в российской экономике стала гораздо сложнее, поэтому бюджетные средства получать гораздо труднее», — говорит эксперт. По его мнению, Игорь Сечин может использовать аргумент иностранных инвесторов для того, чтобы в большей степени обосновать необходимость государственной помощи для «Восток Ойла».

«Логика такая: можно будет говорить президенту, что „Роснефть“ ведет переговоры с Германией по вхождению немецкого бизнеса в проект „Восток Ойл“, но для привлечения иностранных инвесторов нужно улучшить экономику проекта: предоставить льготы, профинансировать за бюджетный счет строительство инфраструктуры, предоставить новые месторождения и т. д.» — эксперт отмечает, что привлечение немецкого бизнеса — привлекательная перспектива для российского руководства, так как это позволит укрепить и политические отношения наших стран. Но немецкие компании вряд ли заинтересуются проектом, полагает Игорь Юшков.

«Углеводороды они могут покупать на рынке, для обеспечения поставок не нужно входить в производственный проект. Для гарантированных поставок на свою территорию в проекты, как правило, заходит Китай. Германия такой подход не использует. Входить в „Восток Ойл“ для получения прибыли немецкие компании также вряд ли станут, так как проект имеет сложную экономику и нет гарантий возврата инвестиций. Тем более, европейские власти постоянно говорят о декарбонизации экономики и энергетики. Уже сейчас фактически инвестиции в проекты по добыче углеводородов порицаются. Если пока это происходит скорее на уровне общественного мнения, то вскоре это может перейти в сферу привлечения кредитных средств и прямых запретов со стороны регуляторов», — резюмировал ведущий аналитик ФНЭБ.

Проект «Восток Ойл» предполагает освоение кластера нефтяных месторождений с ресурсами в 5 млрд тонн сырья на Таймыре и создание целой инфраструктуры для транспортировки нефти по Северном морскому пути. На встрече с президентом Игорь Сечин оценивал общие инвестиции в 10 трлн рублей. «Там будет два крупных промысла — это Пайяхское месторождение и Западно-Иркинское месторождение, — докладывал Игорь Сечин. — Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы — примерно 800 километров, внутрипромысловые — порядка 7 тысяч километров, электросетевое хозяйство — 3,5 тысячи километров, 2 тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест — порядка 100 тысяч. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно».



Иллюстрация: rosneft.ru.

В августе Игорь Сечин рассказал президенту России о первой нефти, полученной с Западно-Иркинского месторождения, и подарил бутылку с «лучшей в мире нефтью» Владимиру Путину.

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