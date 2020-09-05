Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального

Национальная медицинская палата России обратилась к немецкой врачебной палате с просьбой создать совместную экспертную группу, которая изучит причину состояния оппозиционера Алексея Навального, сообщил “Ъ” президент палаты Леонид Рошаль.

«Если окажется, что Навальный действительно был отравлен, мы считаем необходимым в России возбудить уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны»,— отметил господин Рошаль. Он добавил, что пока что причина, по которой господин Навальный находится в коме, остается неясной: российские врачи не нашли признаков отравления, а специалисты лаборатории Бундесвера нашли. «Давайте спокойно вместе соберемся»,— предложил он.

Президенту Германской медицинской ассоциации

Д-ру Клаусу Рейнхардту

Глубокоуважаемый доктор Рейнхардт!

Мы, как врачи, были потрясены болезнью Алексея Навального. Когда молодой человек внезапно теряет сознание и впадает в кому неясного генеза, это очень трагично.

В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения. И эта сложность создает пространство для выдвижения различных версий произошедшего: профессиональных и далеких от профессионализма.

С момента поступления господина Навального в Омскую больницу скорой помощи, врачи делали все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента. Они спасли ему жизнь. Для консультации были приглашены реаниматологи и другие специалисты из ведущих медицинских учреждений страны. По просьбе родственников был обеспечен доступ немецких врачей к пациенту, а также его последующая транспортировка в Германию.

По итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального. Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального.

Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками.

Когда мнения докторов расходятся, в нашей профессии принято проводить консилиум. По этой причине мы хотели бы предложить создать совместную комиссию из представителей Национальной медицинской палаты России и Врачебной палаты Германии, возможно с привлечением специалистов по отравлениям из других стран, для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального.

Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами – мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер.

Наши коллеги из больницы скорой помощи г. Омска с момента эвакуации были готовы предоставить весь имеющийся у них материал для совместных исследований.

Надеемся на понимание и положительное решение вопроса.

Л. Рошаль

Президент НМП

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите».

Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика. По версии российских врачей, причинами комы, в которой две недели находится оппозиционер, могли стать диета, стресс, переутомление, переохлаждение, длительное пребывание на солнце или отсутствие завтрака.

Следствие по ситуации с господином Навальным де-юре в России пока не началось, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. МВД ведет доследственную проверку; по мнению господина Пескова, де-факто это и есть следственные действия.





Что известно о состоянии Алексея Навального, его вероятных причинах и последствиях

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