Росбанк назначил директора дирекции корпоративного бизнеса

Алексей Иевлев назначен директором дирекции корпоративного бизнеса Росбанка. Он будет курировать работу с российскими и международными корпоративными клиентами и финансовыми институтами, направление глобального транзакционного банкинга, включающее кэш-менеджмент, корреспондентские отношения, факторинг и торговое финансирование, а также лизинг и кредитный анализ.

Алексей будет подчиняться заместителю председателя правления, главе корпоративного блока Росбанка Перизат Шайхиной.

«Мы рады, что Алексей присоединился к нашей команде. Он обладает обширным опытом работы в корпоративном бизнесе как в российских, так и в иностранных банках. Мы уверены, что он сможет усилить позиции Росбанка в корпоративном бизнесе и внести существенный вклад в достижение результатов, которые мы запланировали в соответствии с нашей новой стратегией развития», — прокомментировала назначение Перизат Шайхина, заместитель председателя правления Росбанка.

В 2003 году Алексей начал работать в ING в России, в 2005 году возглавил работу с металлургическими и горнодобывающими компаниями, а в 2009 году – департамент природных ресурсов. В 2011-2013 годах он работал в лондонском офисе ING и занимался развитием бизнеса корпоративных финансов в секторе природных ресурсов в качестве старшего банкира, отвечающего за проведение сделок M&A в Западной Европе и в Центральной и Восточной Европе.

В 2013 году Алексей Иевлев возглавил управление по работе с корпоративными клиентами и кредитования ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, а в 2014 году вошёл в правление банка.

Алексей Иевлев окончил с отличием РЭА им. Г.В. Плеханова, там же позднее получил степень кандидата экономических наук по специальности «Мировая экономика». Алексей также имеет степень Executive MBA от IE Business School of Instituto de Empresa, Мадрид, Испания.

По материалам Росбанка





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