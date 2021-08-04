Росатом выработал рекордные 215,7 млрд кВт-ч электроэнергии в 2020 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» выработала рекордные 215,7 млрд кВт ч электроэнергии в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Особо отметил бы рекорд по выработке электроэнергии — 215,7 млрд киловатт-часов. Это превышение советского максимума, когда и Армения, и Украина, и Литва входили в состав Советского Союза, мы превысили это достижение», — сказал Лихачев.

Он отметил, что при этом состояние безопасности в отрасли находится на хорошем уровне.

«Год от года улучшаются показатели устойчивости, положительная динамика по радиационной безопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности. И прошлый год был самым успешным за историю отрасли с точки зрения охраны труда, это было особенно важно в сложный ковидный год. Доложены все результаты наблюдательному совету, набсовет результаты утвердил», — сообщил Лихачев.

Привлечение инвестиций

Госкорпорация рассчитывает привлечь около 100 млрд рублей инвестиций в программу по диверсификации.

«Владимир Владимирович, мы в прошлом году утвердили программу на 10 лет по диверсификации. Собственных инвестиций планируем сделать где-то около 100 млрд рублей, госкорпорации «Росатом», с расчетом, что накопительным итогом до триллиона рублей выручки у нас будет по линии наших предприятий ОПК, в первую очередь, ядерно-оружейного комплекса в горизонте до 2030 года», — сказал он.

Положительная динамика наблюдается по показателям первого полугодия 2021 года, зарубежные заказы Росатома продолжают расти.

«Они продолжают расти год от года и от полугодия к полугодию. И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по зарубежным проектам, это очень важно. Несмотря на то, что, конечно, мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное давление», — сказал Лихачев, отвечая на вопрос главы государства о зарубежных заказах.

Динамика и предполагаемые итоги года

Генеральный директор Росатома сообщил, что по первому полугодию 2021 года сохраняется положительная динамика работы госкорпорации по всем показателям, «и с точки зрения той же выработки электроэнергии идем еще на 7% выше прошлого года».

Также глава госкорпорации «Росатом» рассчитывает, что корпоративные инвестиции по итогам 2021 года превысят 400 млрд рублей. «Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 миллиардов рублей собственно корпоративных инвестиций», — сказал Лихачев.

Компания рассчитывает нарастить выручку по новым продуктам на 18% в 2021 году и рассчитывает получить по итогам года 1,5 трлн рублей общей выручки.

«Владимир Владимирович, обратил бы ваше внимание на верхнюю диаграмму: 1,5 трлн рублей — выручка, к которой мы будем в этом году стремиться, <…> особенно бы хотел подчеркнуть, 18 с лишним процентов — рост выручки по новым продуктам: это ядерная медицина, это экологические проекты, Северный морской путь, ветрогенерация», — сообщил он.

Зарубежная выручка

Лихачев отметил, что среднегодовой рост зарубежной выручки корпорации составил 8%.

В отчете корпорации за прошлый год говорилось, что выручка от реализации новой продукции организациями корпорации с внеотраслевыми контрагентами в 2020 году составила 261,6 млрд рублей при плановом показателе в 250 млрд рублей.

Лихачев добавил, что Росатом рассчитывает в 2021 году преодолеть рубеж в 44% выручки по гражданской продукции и продукции двойного назначения. «Я надеюсь, что мы в этом году пересечем барьер в 44% выручки по гражданской продукции и продукции двойного назначения госкорпорации и досрочно к 2024-2025 годам этот рубеж, который вы поставили, в 50% выручки, мы, надеюсь, достигнем», — отметил глава компании.

Он также подчеркнул, что ядерный и оружейный комплекс (ЯОК) стал значимой частью реализации программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области атомной энергии (РТТН). «Это тоже очень серьезная линия развития, это большие ядерные города. И, конечно же, мы делаем все, чтобы жизнь там, в общем, у людей тоже улучшалась», — заключил Лихачев.

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