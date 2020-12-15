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Роман Путин создал партию «Россия без коррупции»

Политика 15 Дек 2020
Роман Путин создал партию «Россия без коррупции»
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Двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин создал партию «Россия без коррупции». Решение об учреждении партии было принято единогласно на съезде, прошедшем в Москве.

В съезде участвовали 106 делегатов: по 2 человека из 53 российских субъектов. На съезде были утверждены устав и программа партии.

Делегаты учредительного съезда партии «Россия без коррупции»

Фото: РИА Новости

Месяцем ранее Верховный суд России ликвидировал по требованию Минюста прежнюю партию господина Путина «Народ против коррупции». Партия была создана в 2013 году. Роман Путин вступил в нее в июне 2020 года, а через месяц стал ее председателем.

О новом партийном проекте родственника президента — в материале “Ъ” «Роман Путин снова ищет себе партию».

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