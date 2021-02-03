Родильный Дом «Лелека» помогает семьям стать счастливыми родителями

Почему «Лелека» — лучший роддом для безопасных родов?

По статистике с 1991 года уровень рождаемости в Украине снизился вдвое с 630,8 тысячи детей до 308,8 тысячи в 2019-м. А в прошлом году количество малышей еще больше уменьшилось. Несмотря на расширение возможностей современной медицины, украинки не хотят рожать из-за нестабильной социально-экономической ситуации в стране. А те, кто ответственно относится к такому важному решению, как появление ребенка, выбирают Родильный Дом «Лелека». Ведь то время пока рождаемость в Украине неуклонно снижается, в «Лелеке» только за 2020 год родилось 2350 детей. Это на 25% больше, чем в предыдущем году.

Первые в Украине

Почему «Лелека» – это лучший роддом для безопасных родов? В центре нашего внимания всегда пациент. Кроме того, «Лелека» с конца 2019 года является первым и единственным госпитальным медицинским учреждением в Украине с самой строгой международной аккредитацией.

Благодаря международной аккредитации и еще множеству преимуществ, будущие мамы чувствуют себя у нас надежно и максимально защищено, особенно в условиях пандемии. И выбирают «Лелеку» из всего списка роддомов Украины.

Сравним количество рожденных детей в Украине, Киеве и Родильном Доме «Лелека» за 2017-20 годы.

Очевидно, что в Украине государство должно не только развивать экономику и социальные стандарты, но и доступность медицинской помощи. Так, с 2020 года НСЗУ начало оплачивать роды, однако его тариф не покрывает роды в «Лелеке», а доплата по неизвестным причинам категорически запрещена. Но если государство заплатит часть денег за роды в «Лелеке», мы станем доступнее для большего количества людей. И на свет появится еще больше украинок и украинцев. Ведь решение вопроса с доступностью медицинской помощи нельзя затягивать. Сравните цифры на графике: здесь четко прослеживается тенденция демографического кризиса в Украине. На графике приведена цифра за 9 месяцев 2020 года, однако и она красноречиво отображает непростую ситуацию.

Современная корпоративная культура персонала

Безусловно, появление малыша – это волнующие событие в жизни любой семьи, независимо от национальности. Если вы готовитесь стать счастливым родителем, бабушкой или дедушкой, то следует тщательно выбирать роддом.

Например, сегодня в родильном Доме «Лелека» мы используем медицинские протоколы, построенные на принципах доказательной медицины. Причем они одобрены не только в Украине, но и США, и Западной Европе. Все эти документы формализованы в обязательные локальные протоколы для персонала.

Мы также учитываем результаты различных исследований рынка медицинской помощи (медицинских услуг) в Украине. Они показали, что пациент, как клиент медицинского учреждения в Украине, ожидает:

уверенности в правильно поставленном диагнозе и результатах обследования;

получения наиболее полной информации о ходе лечения или обследования;

качественных медицинских услуг и сервиса;

официальной оплаты за медицинские услуги.

Мы не делаем различия между пациентами, для нас не важен их статус и доходы. Все наши 400 сотрудников придерживаются современной корпоративной культуры. Поэтому одинаковое внимание получают и политики, и менеджеры, и звезды шоу-бизнеса — украинцы и иностранцы самого разного уровня. Они убедились, что «Лелека» — это не дорого. И за 4 года мы оказывали медицинскую помощь женщинам с разным уровнем достатка.

Немаловажный момент: у нас не принято «благодарить» врачей и персонал любого уровня. Оплата идет исключительно официально через кассу Родильного Дома. Поэтому «Лелека» входит в топ лучших роддомов Украины.

«Лелека» не боится сложных ситуаций

В мире зафиксировано от 5,7 до 8,4 миллиона ежегодных случаев смерти, связанных с низким качеством медицинской помощи. И даже в странах с высоким уровнем дохода каждому десятому пациенту наносится вред при оказании больничной помощи.

У нас исправлены все недостатки старых больниц и качественно используются преимущества современных технологий. Это позволяет обеспечить необходимые для персонала и пациентов условия. Поэтому Родильный Дом «Лелека» не боится сложностей, готов к ним и своих пациентов в эксвизитных ситуациях не бросает. Причем мы не отказываемся от самых тяжелых случаев в акушерстве.

Мы собрали команду лучших специалистов, которые имеют качественное образование и многолетний опыт работы. Наш квалифицированный коллектив провел уже не одну сложную операцию. Например, если раньше пациенткам с врощенной плацентой на месте рубца после кесарева сечения удаляли матку, то сегодня в роддоме «Лелека» отлажена технология эмболизаций маточных артерий или введение специального баллона в аорту перед извлечением ребенка. В результате у женщины будет меньше кровопотеря, а главное она остается с маткой. Она сможет еще подарить жизнь ребенку.

Отметим, что для проведения такого уровня операций необходимы сосудистый хирург, уролог, трансфузиолог и другие специалисты — 12-15 человек.

На сегодня в «Лелеке» провели уже более 7000 родов. Например, у нас прошли роды у женщины с миастенией (тяжелое неврологическое заболевание с последствиями для ребенка). Или роды у пациентки, у которой во время беременности была выявлена лейкемия. Также была пациентка с разрывом матки до начала родовой деятельности и срочным извлечением ребенка из брюшной полости.

Постоянное наблюдение

Рождение ребенка – самое знаменательное событие в жизни женщины. И каждой маме хочется, чтобы ее ребенок появлялся на свет в комфортных условиях. В «Лелеке» вы не увидите мрачных фасадов, родзал с унылым кафельным покрытием и старые кровати. Например, в нашем родзале предусмотрены стены с антисептическим покрытием. А современная родильная кровать трансформер имеет 32 варианта для оптимальных родов. У нас также есть множество другого оборудования, большинство которого необходимо, чтобы быстрее оказать помощь. Вы даже сможете сами управлять и регулировать болевые ощущения во время родов. В этом поможет аппарат для пациент-контролируемой эпидуральной анестезии.

Еще в «Лелеке» есть свой собственный настоящий центр управления космических полетов — аппарат для постоянного контроля сердцебиения плода (это основной показатель успешности родов).

Вы никогда не останетесь в «Лелеке» без квалифицированной помощи. Ведь все пациентки в родзале находятся под постоянным наблюдением. А в ординаторской и на посту медсестры для контроля предусмотрены большие экраны.

Современная концепция операционных залов

Мы готовы обеспечить наивысший уровень качества медицинской помощи и идем в ногу со временем. Поэтому в «Лелеке» не отказываются и от умных технологий, которые уже прочно вошли в нашу жизнь. Мы предусмотрели в двух операционных «умные» двери. Они открываются, как только приближаешься к ним. Это позволяет нам выиграть важные секунды. Ведь в медицине бывают ситуации, когда счет идет на мгновения, и они могут спасти жизнь.

Особый комфорт у нас создают специальные автоматические системы. Они поддерживают постоянную температуру при 20-кратном воздухообмене. Ламинарный воздушный поток закрывает пациента на операционном столе от попадания нестерильного воздуха извне.

Также в «Лелеке» придерживаются современной концепции операционных залов. Поэтому здесь вся необходимая аппаратура прикреплена на специальных потолочных консолях, на полу стоит только операционный стол.

Операционная

Особый комфорт у нас создают специальные автоматические системы. Они поддерживают постоянную температуру при 20-кратном воздухообмене. Ламинарный воздушный поток закрывает пациента на операционном столе от попадания нестерильного воздуха извне.

Также в «Лелеке» придерживаются современной концепции операционных залов. Поэтому здесь вся необходимая аппаратура прикреплена на специальных потолочных консолях, на полу стоит только операционный стол.

Блок интенсивной реанимации

Сюда попадают малыши, которым необходима специальная медицинская помощь после родов — примерно 1,5-2% от всех наших маленьких пациентов. И у нас есть все для качественного контроля над состоянием и развитием ребенка: современные инкубаторы для новорожденных и множество измерительного оборудования.

Детская реанимация

За 4 года деятельности «Лелеки» через это отделение прошло около 100 детей с массой при рождении менее 1500 грам. А самый маленький ребенок родился всего в 680 г. Сейчас ему уже 2,5 года и он здоров! Поэтому наши результаты на уровне лучших клиник Европы и США.

Комфорт после родов

Мы понимаем, как важно для мамы и ее малыша провести первые счастливые дни в удобной послеродовой палате. Здесь есть кровать с изменяющейся геометрией полотна, устройство вызова персонала с переговорным устройством. Причем все вызовы и переговоры фиксируются в компьютере.

Вип-палата Люкс-палата

Мы даже привезли прямо из Парижа специальное устройство для туалета новорожденного производства французской фирмы Loxos.

«Лелека» помогает семьям стать счастливыми родителями!

Дарите новую жизнь вместе с нами!

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