Робота Wall-E воссоздали в реальности

Несмотря на обилие разного рода копий мультяшного робота Wall-E в реальной жизни (достаточно посмотреть некоторые товары для детей в магазинах игрушек), по-настоящему схожих моделей практически нет. Но теперь миллионы детишек и просто поклонников творчества Pixar (да и любители робототехники тоже) могут быть довольны. Маленького робота-мусорщика воспроизвели в реальности с максимальной точностью. Правда, робот получился без «души», то есть та версия, которая в мультике работала после замены микросхемы, помните? К сожалению, реальный робот неспособен на нежные чувства.

Тем не менее, копия получилась настолько реалистичной, что остается только удивляться. С другой стороны, работа над проектом велась долгое время, а руки у мастера (Michael McMaster) и его друзей очень ровные, так что все получилось идеально.

По словам разработчиков, им очень помогла Blu-Ray версия мультика, где можно найти любую мелочь, и перенести эту мелочь (например, царапины и ржавчину) на реальный объект. Кроме внешнего вида, Wall-E еще и действует, и «говорит» так, как все мы привыкли (по мультику, конечно же). Мелодии, звуки — все это загружено в память робота, точно такое, как было в мультфильме.