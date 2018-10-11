Робот София рассказала Гройсману, что знает об Украине

Робот София впервые посетила Украину и пообщалась с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Встреча состоялись в четверг, 11 октября, в ходе презентации детьми-инноваторами своих разработок в сфере робототехники

Гройсман спросил Софию о том, что она знает об Украине и опубликовал ее ответ на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«На территории Украины сосредоточено четверть всех запасов чернозема на земле. Первый в мире самый большой грузоподъемный самолет Мрия был разработан украинским конструкторским бюро Антонов. Первая в мире конституция появилась тоже в Украине, еще в 1710 году. Композитору Николаю Леонтовичу из Украины принадлежит самое узнаваемое и востребованное музыкальное произведение Щедрык», — ответила ему робот София.



Как сообщала «ДС», премьер-министр Владимир Гройсман вместе со школьниками провел сегодня встречу с роботом Софией.

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