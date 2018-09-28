Рижские «мешки ЧК» способны взорвать Латвию

Бюро по защите конституции Латвии — так официально называется местная контрразведка — преподнесло неприятный сюрприз жаждущим разоблачения бывших агентов КГБ в Латвийской ССР. И, видимо, приятный тем, кто и впрямь сотрудничал сначала с советской госбезопасностью, а потом — с латышской. Так вот, местная контрразведка внезапно выступила против публикации архивов КГБ в республике. Вслед за контрразведкой такую же точку зрения высказала и Полиция безопасности — местная госбезопасность.

Действительно — сюрприз. Часть латвийского общества, и особенно молодые националисты из Национального объединения, по определению не сумевшие себя «запятнать сотрудничеством с КГБ» хотя бы из-за возраста, просто жаждали публикации сенсационных, как ожидалось, документов из «мешков ЧК». Так называют такие архивы в Латвии.

Этот вопрос годами ставили на голосование в Сейме. Но постоянно откладывали публикацию под разными предлогами. В конце концов, поручили разобраться с архивами специальной научной комиссии.

И вот приблизился «момент истины»: Сейм сначала решил обнародовать документы в мае следующего года. А потом приблизил этот срок, сообщив о намерении постепенно выставлять «компрометирующие документы» в Интернете уже с конца этого года. Тут-то и вмешалось Бюро по защите конституции и Полиция безопасности.

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Контрразведка направила письмо парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам. В спецслужбе уверены, будто публикация архивов КГБ Латвийской ССР будет способствовать «интересам недружественных Латвии стран». Читай — России. В письме содержится философская фраза, достойная энциклопедии: «Непрофессиональное использование архивных документов коммунистических спецслужб может привести к результату, когда реальность не отображается, а создается».

Заодно контрразведка Латвии прикрыла некий свой скрытый интерес заботой о трудящихся. В письме выражена тревога по поводу того, что публикация документов об агентуре КГБ может необоснованно затронуть интересы различных лиц. И даже вполне резонно отмечено: если «мешки ЧК» будут раскрыты, то может упасть уровень доверия общества к органам безопасности.

Ну — конечно. Глядишь, власть сменится, и новая возьмет, да и выложит в открытый доступ имена нынешних национально озабоченных «стукачей». Да собственно, об этом сказал глава Полиции безопасности Латвии Нормунд Межвиетс. «Нужно понимать, что и в нынешней Латвии есть лица, которые сотрудничают с органами безопасности. И это крайне секретная, крайне чувствительная информация, — заявил он телеканалу LNT. — Соглашаясь на оказание помощи органам госбезопасности своей страны, люди рассчитывают, что эта информация навсегда, на веки вечные останется секретной. И никто про это не узнает. Если же мы раскроем информацию о лицах, которые в своё время сотрудничали, в данном случае — с органами тоталитарной страны, — это в определённой мере может заставить людей воздержаться от оказания помощи органам госбезопасности своей страны».

Латвийскую контрразведку не вдохновил даже литовский опыт. Здесь-таки выложили в Интернет более 1600 имен бывших тайных сотрудников и «помощников КГБ» с их личными делами и учетными карточками. Правда, все они, как выяснилось, либо глубокие старики, либо люди, которые давно ушли из жизни.

А вот из числа действующих политиков Литвы и просто известных в ней людей, в список бывших «помощников КГБ» никто не попал. Если не считать странную публикацию в газете «Республика», невесть откуда взявшую собственный список «агентов КГБ» из нескольких тысяч человек. В нем все ведущие политики страны, включая президента Далю Грибаускайте и всемогущего профессора Ландсбергиса, все ведущие журналисты, многие бизнесмены, деятели культуры и т. п. И даже сам издатель и хозяин «Республики» Витас Томкус. Но реакции общественности не последовало. Читатели и фигуранты списка восприняли публикацию как крупный фейк, рекламную кампанию газеты, испытывающей финансовые трудности.

Да и сам Томкус не особо скрывал, что «прикалывается». «О Господи! Перепутал списки. Вместо списка КГБ напечатал списки Сороса. Прошу извинения у своих читателей, но переделать газету нет времени. С другой стороны, почти сто процентов стипендиатов Сороса попадает и в список лиц, сотрудничавших с КГБ, поэтому со спокойной совестью продолжаю далее», — сообщил он в газете «новость» после первой публикации.

Все равно было непонятно: где он взял списки стипендиатов Сороса, не говоря уже о списке «агентов КГБ»? Известно же, что сотрудники советской госбезопасности успели вывезти архивы из Литвы (в отличие от Латвии) перед августовскими событиями 1991 года.

Тогда тот перечень из 1600 персон был то ли специально оставлен в Литве — в нем ведь сплошные старики! — либо случайно. Эксперты считают, что с КГБ в Литовской ССР сотрудничали десятки тысяч жителей. Кстати, в указанном списке вдруг обнаружились имена народных артистов СССР Донатаса Баниониса и Саулюса Сондецкиса. Разразился скандал, возмутились дети знаменитых на весь мир артистов. И Центру исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы пришлось дезавуировать эту невесть откуда взявшуюся новость.

Возможно, из-за ожидаемых скандалов контрразведка Латвии и выступила против публикации архивов КГБ? С этим вопросом корреспондент «Свободной прессы» обратился к политологу Юрию Долинскому.

— Да, из-за скандалов, только другого рода, — считает наш собеседник. — Местная пресса не особо и скрывает, что в картотеке КГБ Латвийской ССР могут быть имена нынешних известных деятелей Латвии. В том числе и тех, кто ныне активно борется с «имперским Кремлем». Вот контрразведку, наверное, и тревожит такая возможная публикация имен «своих людей». Ну и руководитель Полиции безопасности Нормунд Межвиетс обозначил проблему, которая заодно показывает, что местная госбезопасность так же как и советский КГБ, активно пользуется помощью «добровольных помощников».

«СП»: — Но может насчет известных деятелей — это просто слухи?

— Не думаю. В той же Литве в начале 90-х группа бывших офицеров КГБ, которые перешли на сторону независимой республики, но тем не мене подвергались преследованиям как бывшие сотрудники репрессивных органов «советских оккупантов», публично в СМИ предупредили: если их не оставят в покое, они назовут имена бывших своих агентов из числа действующих политиков независимой Литвы. Их тут же оставили в покое.

А руководитель исследовавшей архивы КГБ Латвии комиссии Карлис Кангерис еще в прошлом году сообщил: в картотеке агентов могут быть 583 карточки с фамилиями представителей латвийской интеллигенции. Ну, представляете, какой скандал бы разразился в случае публикации? Кангерис даже предсказал волнения в обществе.

«СП»: — Так может быть латвийская контрразведка и права, что пытается остановить эту публикацию?

— Может — права. Только при чем тут Кремль? Это абсолютно внутреннее дело Латвии.

Другое дело, что такие «жареные факты» не прошли бы мимо СМИ, в том числе и российских. Но если публикация картотеки агентов КГБ и пошатнула бы доверие общества к нынешней латвийской элите, то Россия тут совершенно ни при чем. Латвийские СМИ сами активно публикуют такие материалы. Например, известный латышский поэт Янис Рокпелнис, узнав о предстоящей публикации документов КГБ, обратился в редакцию Neatkarīgā rīta avīze — это «Независимая утренняя газета», которой признался, что был агентов КГБ по кличке «Микелис». Уверял, будто из-за вербовки его «глодала совесть», были приступы депрессии.

Бог знает, что он тогда испытывал. Но его отец Фрицис Рокпелнис был автором текста гимна Латвийской ССР и руководителем одного из управлений при Министерстве культуры республики при «советских оккупантах». Не знаю, стоит ли верить бывшему представителю «золотой» советской молодежи, обласканной советской властью. Его словам о том, что у него «традиционная, абсолютная ненависть к чекистам и коммунистам».

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«СП»: — А откуда вы все это знаете?

— Вот хороший вопрос. Я же говорю — из СМИ. Все это обнародовано в газетах, на интернет-ресурсах, в телепередачах в самой Латвии. Просто надо читать и слушать, особенно латвийский телеканал LNT, который постоянно сообщает новости о «мешках ЧК» и агентах КГБ. Так при чем тут Кремль? Со своей свободой слова пусть Латвия сама разбирается.

«СП»: — А общественность Латвии требует публикации архивов КГБ?

— Люди есть разные. Но вот латышский писатель Марина Костенецкая, которую в СМИ именуют одним из символов «Атмоды» (так называют боровшееся за независимость движение, по-русски «Пробуждение») выступает категорически против публикации архивов КГБ,. Хотя ее отец пострадал от советской госбезопасности. Она считает, что публикация может расколоть и уничтожить нацию.

«СП»: — И как вы думаете, обнародуют ли все-таки в Латвии картотеку агентуры КГБ?

— Думаю, из нее уберут все резонансные имена и все же опубликуют. Несмотря на опасения главы Полиции безопасности.

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