Рискованный шаг: популярный интернет-магазин парфюмерии меняет название в сезон подарков

Снизить риски планируется за счет тотальной распродажи в честь ребрендинга магазина.

Начиная с декабря в Челябинске распродают огромный склад парфюмерии и косметики. Товары всех брендов можно получить фактически по себестоимости, но для этого нужно выполнить одно условие.

Суть в следующем. Популярный интернет-магазин парфюмерии и косметики «Аро-маркет» меняет свое название на «Парфюмбург».

Ребрендинг для любой компании всегда очень рискованный шаг, который лучше делать вместе с благодарными клиентами. Поэтому при покупке подарков все покупатели «Парфюмбурга» могут получить скидку 15%. Главное — ввести кодовое слово при заказе.

— Проверьте, оригинальной парфюмерии и косметики по таким низким ценам в Челябинске просто нет! — комментируют ребрендинг в компании.

Кодовое слово для получения скидки в размере 15% — «парфюмбург».

Заказ необходимо оформлять на сайте «Парфюмбурга». Цены на сайте указаны без скидки: она начинает действовать после ввода промокода.

Те, кто хотя бы раз делал заказ в «Аро-Маркете» знают, что вся парфюмерия и косметика здесь — оригинальная, без подделок. То же теперь относится и к «Парфюмбургу». Это по-прежнему один из лучших парфюмерных интернет-магазинов Челябинска, только с новым названием.

Скоро 23 февраля и 8 марта, а парфюмерия, как известно — один из лучших подарков. Поэтому лучше покупать подарки в «Парфюмбурге» заранее, пока товары всех брендов есть в наличии. Доставка по Челябинску — бесплатно!

Интернет-магазин «Парфюмбург» ждет своих покупателей. Скидка 15% по промокоду действует до 31 марта.

Parfumburg.ru

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