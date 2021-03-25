Рискованная игра Байдена для Америки и всего мира | Экономика | ИноСМИ

Авторы замечают, что после удара пандемии появился естественный страх того, что мировая экономика годами будет пребывать в депрессии. Однако Америка не поддаётся этому пессимизму. Пережив мрачные прогнозы по поводу роста экономики, сделанные прошлым летом, сегодня США ещё больше стимулируют и без того раскаленную от принимаемых мер экономику. Законопроект президента Джо Байдена об экономическом стимулировании в размере 1,9 триллиона долларов, который он был намерен подписать уже после выхода из печати этого номера «Экономиста», является частью суммы расходов связанных с пандемией, равной почти 3 триллионам долларов (14% докризисного ВВП), одобренной с начала декабря, и частью в общей сложности 6 триллионов долларов, выплаченных с начала кризиса. Стало известно, что согласно принятым планам, Федеральная резервная система и Министерство финансов США в этом году вложат в банковскую систему около 2,5 триллиона долларов, а процентные ставки останутся около нуля. По оценкам британских экспертов, на протяжении десяти лет после глобального финансового кризиса 2007-2009 гг. американские экономисты-полисимейкеры действовали довольно робко. Сегодня они действуют свободно.

По мнению издания, вероятный результат новой линии — это восстановление экономики, которое было невозможно представить весной 2020 года. Ведь уже в январе розничные продажи в Америке были на 7,4% выше, чем годом ранее, поскольку большинство американцев получило от правительства чек на 600 долларов в рамках предыдущей программы поддержки. Люди, будучи заперты дома и не имея возможности тратить столько, сколько обычно тратили в ресторанах, барах и кинотеатрах, за последний год накопили 1,6 триллиона долларов. Пакет мер поддержки Байдена предусматривает выплату большинству американцев ещё дополнительно 1400 долларов на человека Эксперты выделяют тот факт, что существенная часть наличных денег оказалась в руках бедного населения, которое, вероятнее всего, потратит их, когда экономика полностью возобновит работу, что отнюдь нехарактерно для богатой страны. Согласно некоторым прогнозам, если вакцинация будет продолжена и США не столкнутся с новым штаммом коронавируса, то к концу этого года уровень безработицы должен стать ниже 5%.

В Лондоне замечают, что позитивные новости отнюдь не ограничиваются только Америкой. Исследования промышленного сектора демонстрируют хорошие показатели даже в еврозоне, которая, согласно оценкам, отстает по темпам вакцинации и противостоянию новым штаммам коронавируса и оказывает меньшую поддержку населению, чем США.

Согласно мнению экспертов, программа Байдена еще больше будет способствовать росту глобального спроса на товары. Торговый дефицит Америки уже более чем на 50% выше, чем до пандемии, поскольку экономика страны поглощает импорт. Однако, как считают в Лондоне, остальной мир не может поспеть за головокружительными скоростями дяди Сэма. Согласно сделанному 9 марта прогнозу ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), экономика Америки к концу 2022 года станет больше, чем это прогнозировалось до пандемии, что уникально для крупных мировых экономик. Более того, эксперты считают, что в период с апреля по сентябрь Америка, вероятно, даже обойдет по темпам роста Китай, который ужесточает монетарную политику, а его фондовые рынки с середины февраля упали на 9%.

Выход из кризиса обещает триумф для Америки, и эта ситуация будет резко отличаться от слабого восстановления после финансового кризиса, пишут авторы статьи. Помощь в рамках программы Байдена даст долгожданное облегчение тем, чья жизнь перевернулась с ног на голову, сегодня в Америке все еще не хватает 9,5 миллиона рабочих мест. Благодаря дополнительной помощи большинству родителей в стране заметно сократилась устойчивая и широко распространенная детская бедность.

The Economist08.12.2020Project Syndicate23.12.2020Project Syndicate07.03.2021При всех этих позитивных рассуждениях, эксперты «Экономиста» высказываются и в другом русле: хотя нынешние политики гарантировали себе место в истории экономики страны, но маловероятно, что они будут выглядеть героями. Все потому, что в Америке проходит трудно прогнозируемый трехэтапный экономический эксперимент, который включает в себя исторически рекордный уровень бюджетного стимулирования, более снисходительное отношение ФРС к краткосрочным скачкам инфляции, и такие огромные накопления, что никто не знает, то ли потребители их сохранят, то ли потратят. Этот эксперимент не имеет аналогов со времен Второй мировой войны. А угроза для Америки и мира заключается в том, что экономика перегревается, предупреждают эксперты.

Этот риск оценивается и инвесторами. Доходность десятилетних облигаций США, движущаяся в противоположном направлении относительно цен, с лета прошлого года выросла примерно на один процентный пункт на фоне ожиданий более высокого уровня инфляции и более высоких процентных ставок. Поскольку Америка занимает ключевое место в мировой финансовой системе, ее подход к денежно-кредитной политике распространяется за пределы границ страны. В последние недели Центральный Банк Австралии был вынужден увеличить объем покупок своих облигаций, чтобы не допустить чрезмерного роста доходности. Европейский Центральный банк принимал решение о проведении подобной интервенции, пока номер «Экономиста» выходил в печать. Развивающиеся рынки с большим дефицитом, как Бразилия, или с большим уровнем долга, деноминированным в долларах, как Аргентина, имеют основания опасаться ужесточения финансовых условий на мировом рынке после корректировки американской денежно-кредитной политики.

Очевидно, что американский Федрезерв твердо намерен сохранять низкие процентные ставки и продолжать покупать активы до тех пор, пока экономика страны не станет более здоровой. При этом инфляция будет неизбежно расти, так как падение цен на сырьевые товары в начале пандемии коронавируса несравнимо с предыдущим годом. Однако Федрезерв, полагают эксперты, не станет обращать на это внимания, — в рамках своего нового режима «достижения среднего уровня инфляции», принятого в прошлом году, он стремится вывести инфляцию на уровень выше запланированных 2%, чтобы восполнить нехватку предыдущих периодов. Это особенно целесообразно, потому что на протяжении почти всего предыдущего десятилетия проблемой мировой экономики являлось слишком низкая, а не слишком высокая инфляция. Даже если экономика в конечном счете и перегреется, как заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл, то это будет лишь временно. Он утверждает, что в долгосрочной перспективе динамика инфляции «не изменится в одно мгновенье».

Однако «Экономист» задаётся вопросом: удастся ли ввести в оборот триллионы долларов? Нет причин сомневаться в ближайших планах Федрезерва, замечают эксперты, но при этом невозможно предсказать окончательный исход американского эксперимента и возможно, что ФРС будет вынужден «охладить» экономику, подняв процентные ставки с целью снизить инфляцию, а более высокие ставки повлияют на рынок активов, чем могут спровоцировать конфликт с правительством, долги которого все больше увеличиваются.

Программа помощи Байдена — очень рискованная игра, уверены британцы. Если план удастся, то Америка избежит чудовищной ловушки, связанной с низкой инфляцией и низкими процентными ставками, в которой застряли Япония и Европа. Другие центральные банки, возможно, будут копировать новую стратегию ФРС, и масштабные бюджетные меры поддержки могут стать стандартной реакцией на рецессию.

Как считает «Экономист», риск заключается в том, что Америка останется с растущими долгами, проблемой инфляции, а доверие к Центральному банку будет поставлено под вопрос. И согласно оценкам Лондона, меньший объём мер поддержки был бы гораздо предпочтительнее.

Журнал резюмирует: к сожалению, неспокойная политическая жизнь Америки не позволяет чётко настроить выработку политических решений, а демократы хотели получить все, что было возможно. Рискованная игра Байдена лучше, чем бездействие. Но никто не должен сомневаться в размере его ставки.

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