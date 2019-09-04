Риски на нефтяном рынке слишком серьезны, чтобы задумываться о тратах ФНБ, считает глава Минэкономразвития

Риски на мировом нефтяном рынке пока слишком серьезны, чтобы задумываться о тратах средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), считает глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. Его мнение приводит ТАСС.

«Мы видим очень серьезные риски на нефтяном рынке. У нас котировки нефти упали ниже 60 долларов за баррель, а если мы уйдем ниже 50 [долларов за баррель], то ничего накапливаться не будет, поэтому и дискуссию какую-то вести о ФНБ вряд ли стоит», — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению министра, в первую очередь надо говорить об изменении структуры инвестиций ФНБ за рубежом. «То есть это поддержка крупных экспортных проектов, которые у нас, у нашей страны есть, которые мы реализуем в других странах. Ресурс ФНБ в первую очередь должен быть направлен именно на эти цели», — добавил Орешкин.

По данным Минфина, объем ФНБ за июль текущего года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно 124,137 млрд долларов.

Правительство РФ до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП, заявлял первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Министр Максим Орешкин также считает, что России надо решать проблему ускорения темпов роста экономики, опираясь исключительно на собственные силы. «Внешняя экономика не будет основным драйвером, который сможет вытянуть российскую экономику. Нам нужно ориентироваться исключительно на собственные силы, и в условиях фаз кредитного цикла, в первую очередь в потребительском кредитовании, главным источником роста в 2020 году могут стать только инвестиции», — сказал министр.

По его словам, мировой экономический рост в этом году будет самым слабым, начиная с 2009 года. «И вряд ли какого-то серьезного ускорения этого роста в ближайшие годы стоит ожидать. То есть мы ожидаем где-то от 2,5% до 3% в базовом сценарии без каких-то серьезных рисков, без эскалации серьезной торговых войн. При рисковом сценарии все может быть существенно хуже», — отметил министр.

Как заявил Орешкин, в России необходимо осуществить значительный объем структурных изменений в экономике, снизить издержки бизнеса, обеспечить предпринимателей доступным финансированием, повысить эффективность расходов федерального бюджета и компаний.

По словам главы МЭР, существующие риски краткосрочного потребительского кредитного цикла в России необходимо компенсировать мерами денежно-кредитной политики.

«Но долгосрочный цикл у нас находится только в самом начале подъема. У нас такие рынки как ипотека, как корпоративный долг для компаний — это то, где долг при снижении процентных ставок может подрасти, и довольно значительно, и сформировать серьезную волну спроса и на недвижимость, и на строительство, и на инвестиции. Поэтому этот долгосрочный цикл у нас позитивный», — добавил он.

Дальнейшее ухудшение глобальной экономической ситуации на фоне торговых противостояний является ключевым фактором риска для экономического развития России в 2020-2022 годах, считает Орешкин. «В 2019 году мировой экономический рост, по оценке Минэкономразвития, опустится ниже отметки в 3% впервые с 2009 года. С учетом развернувшихся торговых войн, являющихся дополнительным препятствием для мирового экономического роста, прогноз был пересмотрен в сторону снижения. Ожидается замедление роста мирового ВВП до 2,5% в 2024 году», — добавил он.

Министр также отметил, что «мировая экономика не будет фактором, способствующим более быстрому росту российской экономики».

Ранее Орешкин заявлял, что грядущий возможный глобальный кризис из-за торговой войны между США и Китаем окажет негативное влияние на Россию, но к этому кризису страна готова больше, чем к кризисам 2008 и 2014 годов благодаря действию бюджетного правила и инфляционному таргетированию.

Еще одним серьезным риском для российской экономики являются темпы роста потребительского кредитования. «В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий внезапной остановки потребительского кредитования, причиной которой станет резкое ухудшение платежеспособности заемщиков при дальнейшем росте долговой нагрузки», — отметил Максим Орешкин. По его мнению, это может привести к рецессии в 2021 году. Между тем эксперты допускают сползание в рецессию уже в текущем году.

По оценке Минэкономразвития, при сохранении текущих темпов роста портфеля резкий разворот тенденций может произойти в 2021 году. В таком случае отрицательный вклад долговой нагрузки домашних хозяйств в темпы роста потребительских расходов населения достигнет минус 6% в годовом выражении. «Это означает, что даже с учетом других компенсирующих эффектов (смягчение ДКП Банком России) расходы домашних хозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% год к году в реальном выражении. При этом экономика войдет в рецессию. В таком сценарии в 2021 году ВВП сократится на 0,6%», — заключил Орешкин.





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