Риски для нефти на ближайшие месяцы – Публикации – Finversia (Финверсия)

Кандидат в президенты Джо Байден стал 46 президентом США. Но борьба ещё не закончена, так как Дональд Трамп без боя не сдаётся и хочет вырвать победу у Байдена. Кто в итоге станет победителем, вероятно, станет известно только после судебных процессов в некоторых штатах. Обе стороны обвиняют друг друга в подтасовках результатов.

Рынкам неопределённость в перспективах не идёт на пользу, а оспаривание результатов выборов только усиливает напряжение среди инвесторов, особенно, если это касается выборов в США, где придерживаются концепции передачи власти в плавном режиме.

С прогнозами для всех рынков, и сырьевого, могут возникнуть сложности, если результаты американских выборов будут оспариваться несколько дней или недель.

Тем не менее для тех, кто любит рисковые сделки, сейчас складываются наиболее удачные условия. Описанные выше обстоятельства как раз подходят для того, чтобы изучить спрос и предложение по нефти сорта WTI.

Ситуация на рынке

Итак, на рынке доминируют негативные настроения, и не так давно котировки нефти опустились к минимальным с мая месяца значениям. Фьючерсы на январь упали к уровню 36 $ за баррель, а цены на WTI достигли отметки 34 $. Это снижение цен стало реакцией рынка на новости и вводе карантина в ряде стран Европы.

На торгах понедельника нефть падала в цене на 6–7%, что стало одним из сильнейших просадок за день в течение нескольких месяцев. Рынок смог отыграть часть потерь, но котировки бенчмарк так и не смогли вернуться в привычный коридор 40–45 $ за баррель. За октябрь общее снижение цен на нефть составило -8,5% по сорту Brent и -11% по сорту WTI.

Нефть находится в негативном тренде, но в первые дни ноября он несколько смягчился после публикации данных из восточноазиатского региона, которые уже в течение нескольких месяцев поддерживают котировки.

Япония представила октябрьские данные по заказам на экспорт, которые впервые за двухгодичный период показали рост.

Китай также обнародовал позитивные данные по активности в промышленном секторе. Показатель вышел на самый высокий уровень за 10 лет, что указывает на быстрый темп восстановления экономической деятельности в КНР.

Соединённые Штаты опубликовали отчёт о новых заказах, и этот показатель рекордно вырос за 17 лет.

И всё же позитивные экономические отчёты не дают долгосрочной поддержки росту цен на углеводороды, поскольку новостной фон по-прежнему негативный, и мировая экономика вместе с рынком нефти остаются под давлением.

Главным фактор, оказывающий давление – это введение карантинных мер во многих странах мира.

На ВВП европейских стран введение первого локдауна отразилось сокращением на 10–20%. Эксперты сходятся во мнении, что второй локдаун не принесёт столь масштабного обвала, поскольку по итогам второго квартала было зафиксировано сокращение экономической базы. Однако надежд на то, что европейская экономика будет восстановлена в ближайшее время, практически нет, а вот двойная или даже тройная рецессия становится вполне реальной.

Поддержанию потребления углеводородов может помочь наступление холодной зимы, но при нынешних погодных условиях в Европе особых оптимистичных настроений по этому поводу не появляется. Если спрос продолжит снижаться, то рынок перенасытится.

Кроме того, сигналов о сокращении предложения пока не отмечается: вопреки подтверждению Россией и Саудовской Аравией своих намерений о выполнении условий соглашения по сокращению добычи углеводородов и продлении его действия на будущий год ещё за месяц до заседания ОПЕК+, другие страны не спешат согласиться с этим.

Ливия наращивает объёмы добычи сырья с тех пор, как были достигнуты договорённости по прекращению огня враждующими группировками. По данным на 3 ноября объём суточной добычи здесь уже достиг 850 тысяч баррелей, и по прогнозам Ливийской Национальной нефтяной корпорации до конца ноября этот показатель достигнет цифры в 1 миллион баррелей в сутки. Картель ОПЕК вряд ли сумеет до заседания, запланированного на 30 ноября, найти рычаги давления на Ливию, чтобы эти объёмы были сокращены. Если Ливия и пойдёт на соглашение по каким-то квотам, то реальную силу эти договорённости получат только после 1 января 2021 года.

Выборы в США и нефть

На рынке нефти сейчас превалируют тревожные настроения, связанные с неопределённостью исхода выборов в США. Трамп, который пока остается действующим президентом, пошёл на подписание указа по поддержанию технологии фрекинг (гидроразрыв пластов для ведения добычи сланцевых углеводородов). Эти технологии уже вывели США за последние десятилетие на практически полное самообеспечение сланцевыми нефтью и газом. Вероятнее всего, индустрия получит поддержку в случае победы Дональда Трампа, поскольку сейчас она находится в сложных условиях на фоне снижения цен.

Байден может ввести ограничения по этому методу нефтедобычи, он уже неоднократно делал заявления насчёт этого. Впрочем, вопрос не стоит о полном запрете, а лишь о том, что выдача разрешений на её применение будет прекращена для бурения на землях федеральной собственности, и о частичном снятии субсидии и льгот.

Перспектива таких решений негативна для компаний-производителей нефти США. Однако, рынок нефти сейчас больше зависит от решений Джо Байдена в качестве президента по вопросам внешней политики, поскольку он может пойти на существенное смягчение или полное снятие санкционных ограничений с Ирана, которые были введены Трампом. Тогда объём предложения на рынке увеличится на 2 миллиона баррелей в сутки, и ОПЕК+ вряд ли сумеет убедить Иран не идти на наращивание добычи. Тегеран несколько лет нёс потери в этой области и, чтобы компенсировать их при условиях нынешнего кризиса, он будет придерживаться стратегии максимально возможной добычи сырья.

Напрашивается следующий вывод.

Нефть выше 40 $ за баррель до конца 2020 года вряд ли поднимется, а если и поднимется, то ненадолго. Считаем, что бенчмарк застряла в диапазоне 33–39 $ надолго.

Рост станет возможным, когда появится вакцина от коронавируса, и когда основные экономики отменят ограничения.

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