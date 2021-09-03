«Риск очевидно есть»: мировой экономике грозит новый глобальный кризис

Риски глобального финансового кризиса сегодня очевидны. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума. По его словам, потрясения возможны в среднесрочной перспективе.

«Что касается глобального финансового кризиса, такой риск очевидно есть. И Центральный банк поступает ответственно, что он такой риск обозначает, потому что мы уже много раз страдали от недооценки рисков. Лучше риски переоценить, чем недооценить. Перегрев на мировых финансовых рынках очевиден, такая опасность в среднесрочной перспективе, к сожалению, присутствует», – сказал Греф (цитата по ТАСС).

Стоит отметить, что накануне Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, где рассмотрел три альтернативных сценария, в том числе вероятность финансовый кризис. Как считает регулятор, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем «пузырей» на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру. В результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом, что может стать причиной снижения ВВП России в 2023 году на 1,4-2,4%.

Владивосток, Мария Соколова

Владивосток. Другие новости 03.09.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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