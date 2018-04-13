Риск дефолтов для Украины чрезвычайно велик — Сергей Рыбалка

Сырьевая модель экономики плюс неработающая банковская система и тотальная коррупция программируют дальнейшие кризисы в Украине.

Об этом в интервью изданию «Публичные люди» сообщил экс-глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Сергей Рыбалка.

«Украина уже имеет катастрофический уровень государственного долга. Только на его обслуживание мы тратим больше, чем можем заработать в результате небольшого экономического роста. Сырьевая модель экономики плюс неработающая банковская система и тотальная коррупция программируют дальнейшие кризисы. Риск следующих дефолтов чрезвычайно велик», — сказал он.

При этом депутат оппозиционной фракции Радикальной партии подчеркнул, что нынешняя власть не заинтересована в решении этих проблем.

«Большая часть важных экономических, антикоррупционных и социальных преобразований или провалена, или превращается в профанацию для замыливания глаз западных кредиторов. Яркий пример – кардинальное торможение реформ финансовой сферы, без оздоровления и развития которой не будет никакого экономического роста», — сказал он.

Сергей Рыбалка также обратил внимание на деградацию правоохранительной системы в стране.

«Очевидно разложение правоохранительной и судебной систем», — сказал он.

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что Радикальная партия Олега Ляшко готова проводить необходимые реформы и имеет необходимый план действий, чтобы Украина была сильной и процветающей страной и чтобы в ней было комфортно и безопасно жить.

«Украину могут спасти реальные системные преобразования, которые обеспечат развитие украинской экономике. И только тогда каждый человек, каждый гражданин почувствует результаты. И у нас есть такой план. Вот за такие реформы мы и боремся в парламенте каждый день», — сказал Сергей Рыбалка.





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