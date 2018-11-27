Ричард Столлман: Биткоину не хватает анонимности — LetKnow.News — Все о криптовалютах и блокчейне

BTC как платежное средство имеет большой недостаток в системе — слабую защиту конфиденциальности. Об этом заявил основатель проекта GNU Ричард Столлман.

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Стоит отметить, Столлмана можно назвать одним из лидеров в сообществе сторонников свободного программного обеспечения. И, наверное, с подобными взглядами он должен был стать одним из поклонников проекта с открытым кодом, но оказалось, что не все так легко.

Эксперт считает, что есть разница между свободным ПО и ПО с открытым исходным кодом. По мнению Столлмана, корень проблемы заключается в «глубоко важных моральных разногласиях» в вопросах свободы и прав человека, которые пропагандирует сообщество свободного ПО.

«Мне бы очень хотелось делать покупки анонимно в разных магазинах. К сожалению, с bitcoin это невозможно», — заявил он, обратив внимание на слабый уровень конфиденциальности первой виртуальной валюты.

Столлман убежден, что применение криптовалют позволило бы правительству выследить его. Также он полагает, что даже в криптовалютах с повышенным уровнем анонимности существует ряд существенных недоработок в контексте безопасности или масштабируемости. «Если бы bitcoin защищал конфиденциальность, я бы, вероятно, уже нашел способ применять его», — заявил IT-анархист.

Напомним, известный венчурный инвестор Тим Дрейпер убежден, что в будущем вся мировая экономика сделает разворот в сторону криптовалют, и что во главе всех этих изменений будет стоять именно биткоин.

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