Резкое падение курса доллара: эксперты объяснили украинцам, чего стоит остерегаться

В последние недели на финансовом рынке Украины держится тенденция медленного, но уверенного снижения курса доллара.

доллар

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на комментарий старшего финансового аналитика «Альпари» Вадима Иосуба.

Эксперт констатирует, что на минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,5%.

обмен валют

Так, официальный курс доллара снизился с 27,89 грн-до 27,76 грн (-0,5%). Соотношение спрос / предложение доллара на межбанке снизились с 27,9 / 27,93 до 27,77 / 27,79 (-0,5%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках снизились с 27,84 / 28,08 к 27,75 / 28 (-0,3%).

доллары

«На этой неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю примерно в районе 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7 / 27,9 грн», — отмечает Иосуб.

По его словам, укрепление гривны продолжается уже четыре недели и приобрело признаки устойчивого характера.

Гривна

«Это укрепление может продлиться еще 2-3 недели, и за это время доллар имеет шансы снизиться до 27,4, после чего стабилизируется, а к концу года вернется к умеренному росту», — прогнозирует Иосуб.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на вторник, 20 ноября.

Ранее Знай.uа писал о том, что финансовые эксперты обнародовали прогноз курса валют в Украине на декабрь 2018 года.

До конца декабря 2018 года курс доллара по отношению к гривне составит около 29,5-30 грн / $. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский, передают СМИ.

Курс доллара

«В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривня девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара до конца декабря примерно 29,5-30 грн / $», — заявляет экономист.

Также Знай.uа сообщал, что в понедельник, 19 ноября, стало известно, что главная криптовалюта биткоин (Bitcoin) впервые с октября 2017 года упала ниже психологически важной отметки в 5 тысяч долларов США.

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