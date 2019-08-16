Резкий рост ВВП, «дыра» во внешней торговле. Главное в экономике Украины с 10 по 16 августа — 16.08.2019

Тарифы на электроэнергию для бизнеса на 20% выше европейских

После запуска нового рынка электроэнергии 1 июля тарифы для украинской промышленности стали на 20% выше, чем в Европе. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

По его словам, после запуска новой модели энергорынка тарифы для промышленности на Украине выросли на 20-25% в зависимости от потребителя. Для населения тариф на электричество не изменился.

«Рост цен на электроэнергию вызван тремя составляющими: увеличением цены на электричество как продукта, ростом «зеленой энергетики» и компенсацией «зеленого тарифа»», — объяснил руководитель «Укрэнерго».

Ковальчук считает, что тариф можно временно сдерживать, ограничив на три месяца цены, по которым продают энергию тепловые электростанции и другие участники рынка, как предлагает Нацкомиссия по тарифам. Но, по его словам, этот вариант для краткосрочного решения проблемы.

Люди Коломойского взяли в осаду «Укрэнерго» в центре Киева — видео

© Скриншот из видео Украина.ру

По его мнению, в качестве постоянного решения нужно изменить действующую систему ПСО (специальных обязательств на рынке), вернув на рынок НАЭК «Энергоатом».

По подсчетам «Укрэнерго», стоимость электроэнергии для промышленности как товара, без учета тарифа на передачу и распределение, составляет в среднем 1700 грн/МВт-ч (4250 руб.), а для населения — 200 грн/МВт-ч (500 руб.).

Напомним, 1 июля на Украине стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в «Укрэнерго» заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР, в свою очередь, отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционной Раде тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку «не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку». Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось.

Обычный гешефт. Коломойский выбил себе льготные тарифы и подложил свинью Зеленскому А уже 4 июля металлургическая компания «Интерпайп» украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%. В июле 2019 года стоимость электроэнергии для «АрселорМиттал Кривой Рог» выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отразилось на себестоимости продукции предприятия.

При этом «Никопольский завод ферросплавов», «Запорожский завод ферросплавов», «Покровский ГОК», «Марганецкий ГОК» и «Днепроазот», контролируемые олигархом Игорем Коломойским, с помощью акций протеста добились судебного решения, устанавливающего льготные тарифы для своих предприятий.

В среду, 14 августа, стало известно, что Кабмин внесет изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, что позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных предприятий.

Дефицит торгового баланса Украины вырос почти вдвое

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2019 года составило $1,619 млрд, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года (отрицательное сальдо $977,6 млн). Об этом в среду, 14 августа, сообщила Государственная служба статистики.

В ведомстве поясняют: это произошло за счет опережающих темпов роста импорта. За шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг возрос на 5,9%, до $29,544 млрд, а импорт — на 7,9%, до $31,164 млрд.

Хуже всего дела обстоят с торговлей товарами. Здесь разрыв между импортом и экспортом вырос с $2,7 млрд в первом полугодии 2018 г. до $3,7 млрд за 6 месяцев 2019-го. А вот услугами Украина торговала более успешно — по итогам первого полугодия баланс свели с «плюсом» $460 млн.

Напомним, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года

Как отмечают эксперты, рост дефицита — тренд глобально негативный. Поскольку при большой разнице между экспортом и импортом в пользу импорта Украине надо девальвировать свою валюту. Такая ситуация сильно расшатывает валюту и влияет на нее крайне отрицательно.

В ближайшие годы дефицит торгового баланса Украины вырастет на $5 млрд — Кабмин

© Украина.ру/Стрингер

К сожалению, привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций остается на крайне низком уровне. Их объема недостаточно, чтобы компенсировать дефицит внешней торговли. За 2007-2018 гг. иностранные инвестиции сократились почти в четыре раза, даже несмотря на то что позиция Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business улучшилась почти вдвое.

Рост ВВП Украины достиг одного из наивысших показателей за последние годы

Рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года. Такие данные в среду, 14 августа, опубликовала Государственная служба статистики.

В I квартале рост составил 2,5%.

По отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во II квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%.

2019-й может стать первым годом, за который Украине придется поделиться с кредиторами своим ВВП. После того как НБУ улучшил прогноз роста экономики до 3%, страна вплотную приблизилась к ключевому условию запуска механизма ВВП-варрантов, на который Минфин Натальи Яресько обменял реструктуризацию госдолга в 2015 году.

Стоит напомнить, в 2015 году Украина договорилась с кредиторами о списании почти $4 млрд внешнего долга и переносе сроков выплаты $15,6 млрд на 4 года. Взамен на согласие списать часть долга Украина выпустила новые облигации на период c 2021 по 2040 год, привязанные к росту ВВП.

Согласно условиям выпуска этих бумаг, Украина до 2021 года не осуществляет никаких платежей. Однако с 2021 года, если годовой рост экономики будет выше 3%, но не больше 4%, кредиторы получат 15% от номинальной суммы роста ВВП, превышающего 3%.

Скаршевский рассказал, как быстро увеличить ВВП на Украине Если экономика будет расти быстрее, чем на 4% в год, то размер выплаты увеличится: к 15% от выплаты добавятся 40% от суммы, превышающей рост в 4%. Однако в течение первых пяти лет (с 2021 по 2025 год) платеж кредиторам не может превышать 1% ВВП.

По условиям «меморандума Яресько», выплачивать варранты кредиторам правительство обязывалось с 2021 по 2040 г., но начисляют-то их по показателям ВВП 2019-2038 гг.

Кредиторы ранее возмущались, что НБУ неправильно прогнозирует рост ВВП Украины на 2019-2020 гг. в 2,5 и в 2,9% соответственно, видимо, пытаясь на год-два отсрочить выплату варрантов.

По оценке экономистов, экономика Украины в лучшем случае будет расти на 2-3% в год. Как показывает опыт развивающихся стран, быстрый экономический рывок и преодоление бедности возможны только в результате роста от 5% ВВП и выше.

Пока президент Владимир Зеленский только заявил, что планирует выйти на такой диапазон роста, но, к сожалению, не озвучил никаких реальных шагов, которые могли бы действительно привести к такому результату. Поэтому, по прогнозам экспертов, Украина и дальше будет находиться в ситуации мягкой экономической стагнации.

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