Резкий рост цен на нефть потряс валютные рынки

Резкий рост цен на нефть потряс валютные рынки, повысив спрос на валюты стран-производителей нефти, нанеся ущерб импортерам и увеличив расходы на защиту от колебаний цен на активы-убежища. Однонедельная волатильность доллар/иены поднялась до самого высокого уровня более чем за неделю после того, как президент Дональд Трамп предупредил, что войска США «укомплектованы и готовы к отправке», если окажется, что Иран устроил атаку на Саудовскую Аравию.

Валюты Норвегии, Канады и России выросли после того, как атака на объекты саудовской нефтяной промышленности отправила цены на нефть высоко вверх. Атака дронов привела к неожиданным потрясениям на валютных рынках, которые до сих пор были сосредоточены в основном на решениях ряда ключевых центральных банков на предстоящей неделе.

«Это самый большой риск для многих людей на рынке — проснуться сегодня утром, чтобы увидеть угрозу нарушения поставок нефти, которая может навредить мировой экономике», — сказал Кайл Родда, аналитик рынка в IG Markets Ltd. в Мельбурне. «В тот момент, когда в торговой войне рынки стали дышать немного свободнее, сейчас усиливается напряженность на Ближнем Востоке. Норвежская крона и канадский доллар явно выигрывает от этого».

Норвежская крона подскочила на 0.8% по отношению к доллару, а канадский доллар поднялся 0.6% после того, как беспилотники совершили атаку на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии в субботу. Фьючерсы на иену и казначейские облигации выросли, поскольку трейдеры покупалиактивы-убежища, однако эти движения утратили силу на валютном рынке, поскольку цены на нефть отступили от дневных максимумов.

Валюта Норвегии укрепилась на 0.4% до 8.9544 долл. США, в то время как канадский доллар вырос на 0.2% до 1.3257 канадских долларов, что привело их к росту среди 16 наиболее торгуемых валют по отношению к доллару. Индийская рупия подешевела на 0.6% до 71.4750 долл. США, в то время как турецкая лира подешевела на 0.5% до 5,7136 долл. США.

Однонедельная волатильность доллара к иене поднялась на 53 базисных пункта до 7.75% после достижения 8.09%, самого высокого уровня с 4 сентября. Брент на ранних азиатских торгах подорожал на 11.73 доллара за баррель, что стало самым большим приростом в долларовом выражении с тех пор, как фьючерсы начали торговаться в 1988 году.

В то время как поддерживаемые Ираном мятежники хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты, официальные лица США заявили, что у них есть веские доказательства того, что за этим стоит Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что США «укомплектованы и готовы к отправке в зависимости от результатов проверки» того, что Иран координировал удар, не уточняя, каким будет ответ.

Ответные действия

Инвесторы будут ждать любые ответные действия и потенциальную эскалацию конфликта, сказал Теренс Ву, валютный стратег в Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре.

«Если этот эпизод вызовет изменение расклада геополитических рисков на рынке нефти и приведет к тому, что цены на нефть будут оставаться на более высоком уровне, то мы можем увидеть продолжительное укрепление NOK и CAD».

Иена выросла на 0.2% до 107.86 по отношению к доллару после роста на 0.6%. Движение на валютных рынках было усугублено слабой ликвидностью, учитывая, что японские финансовые рынки закрыты в понедельник на выходной. Мировая экономика не может позволить себе более высокие цены на нефть во время экономического спада. Несмотря на то, что рост, вызванный снижением предложения, может временно отвести внимание от замедления спроса, он может, если продолжится, потенциально еще больше снизить спрос.

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