Резкий обвал доллара: аналитик озвучил прогноз гривни — Обозреватель

В Украине курс доллара до 14 февраля может утвердиться с 26,9 до 26,3 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. ​»На ближайшую неделю мы ожидаем продолжение снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн», – прогнозирует эксперт.

С прошлого четверга официальный курс доллара снизился с 27,76 грн до 26,96 грн (-2,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,60/27,65 до 26,96/26,99 (-2,3%/-2,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,49/27,74 до 26,87/27,16 (-2,3%/-2,1%).

Курс доллара

Устойчивое снижение доллара к гривне объясняется значительным перекосом в пользу предложения валюты с одновременным снижением гривневой ликвидности на фоне активных покупок инвесторами ОВГЗ за гривны.

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