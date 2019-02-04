Резкая перемена доллара: аналитики спрогнозировали курс валют в Украине — Обозреватель

В Украине курс доллара в первую неделю февраля может снизиться с 27,6 до 27,4 грн/$.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Главная причина укрепления нацвалюты – снижение спроса. Фактически покупатели несколько недель не проявили интерес к покупке долларов, отмечает аналитик Егор Комов.
Вместо этого покупают облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ). Ставки по ним достигли 23,5%. Причем продают бумаги в гривне. «На межбанке основную роль сыграл интерес инвесторов к покупке ОВГЗ, номинированных в гривне, для участия в которой они были вынуждены продавать валюту», – уверен старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Курс доллара
В результате снижение спроса позволило гривне за короткий период по отношению к американской «коллеге» укрепится на 53 коп./$ (по данным справочного курса НБУ). Позитивная динамика наблюдается на всех сегментах валютного рынка, в том числе и на наличном. Что интересно, в украинских финучреждениях на данный момент курс составляет 27,42 грн/$.
С другой стороны улучшилась ситуация с предложением. Переводы заробитчан и первые валютные выручки экспортеров обеспечили стабильный приток долларов.
Комов уверен: скорее всего, уже через неделю на наличном рынке доллар может колебаться около 27,3-27,4 грн/$, а на межбанке – торговаться 27,4-27,5 грн/$.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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