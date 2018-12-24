Ретейлеры в США ставят рекорды по продажам. Что делать с акциями — РБК

Текущий праздничный сезон стал одним из самых сильных для американских ретейлеров. Аналитики советуют покупать акции, но предупреждают, что в следующем году ситуация может измениться в худшую сторону

Фото: Фото: пользователя Laurie с сайта flickr.com

Пока последние покупатели в США продолжают осаждать магазины, закупая рождественские подарки, эксперты с уверенностью отмечают, что этот праздничный сезон стал одним из самых сильных для американских ретейлеров за последние несколько лет

Аналитики советуют покупать акции розничных компаний, однако предупреждают, что в следующем году ситуация может измениться в худшую сторону.

Праздник для ретейлеров в США

Сильная динамика экономики США, рост потребительской уверенности и инвестиции в онлайн-бизнес позволили магазинам оправдать высокие ожидания аналитиков по продажам, пишет The Wall Street Journal.

Согласно отчету Mastercard SpendingPulse, который отслеживает как розничные, так и онлайн продажи с любой формой оплаты, с первого по 19 ноября совокупные розничные продажи в США исключая автомобили выросли на 5,2% по сравнению с прошлым годом.

При этом онлайн-продажи продолжили расти быстрее, чем общий объем продаж. За указанный период они увеличились на 18,3%, составив 13% от всех продаж. Это самое большое значение когда-либо зарегистрированное Mastercard. Магазинные продажи выросли на 4,3%.

По данным Adobe Analytics – еще одной компании, отслеживающей аналогичные данные – с первого по 19 ноября текущего года в интернет-магазинах было потрачено $110,6 млрд, что на 17,8% больше, чем годом ранее.

Данные Adobe также говорят, что за три дня, предшествовавшие Черной пятнице (23 ноября), продажи в интернет-магазинах США увеличились на 26,4% по сравнению с прошлым годом, составив $12,3 млрд.

«Потребительские расходы сохраняются на высоких уровнях, что является явным свидетельством того, что накануне 2019 года экономика США процветает», – отметил главный экономист Национальной федерации розничной торговли Джек Кляйнхенц.

На розничном горизонте сгущаются тучи

Несмотря на то, что сегодняшний день благоприятствует розничным компаниям, ситуация понемногу ухудшается, предупреждает CNN.

По словам главы ФРС Джерома Пауэла, американский центробанк «видит изменения, которые могут указывать на некоторое замедление роста» мировой экономики. В частности, торговая война с США разрушает экономику Китая. В последние месяцы доллар укрепился против юаня, в результате чего американские товары стали дороже для китайских потребителей. В Великобритании уровень потребительского доверия упал до пятилетнего минимума.

В среду американский сервис доставки FedEx напугал рынок, понизив свои ориентиры по прибыли по итогам года всего через три месяца после их повышения. Компания объяснила ухудшение прогноза внезапным изменением точки зрения компании на мировую экономику. Более мрачный взгляд FedEx связан с ухудшением ситуации в европейской экономике, а также с ростом торговой напряженности между США и Китаем.

Между тем, мировая экономика – не единственный негативный фактор для розничного сектора США, который серьезно пострадал в последние несколько недель.

С начала ноября бумаги Walmart упали на 17,5%, Amazon подешевел на 21,5%, Акции Costco Wholesale потеряли 19%, Target – 30%. Индекс S&P Retail Select Industry ноября обвалился на 22%, в то время как индекс S&P 500 за этот же период потерял 14%.

Рынок полагает, что такие компании, как Costco Wholesale и Target вряд ли смогут в следующем году удержать высокий товарооборот и сильные продажи. «Инвесторы сомневаются, что ситуация настолько хороша, как выглядит», – комментирует обстановку на рынке аналитик инвестиционного банка Cowen Оливер Чен.

Продажи в розничных компаниях, возможно, и растут, однако рентабельность снижается из-за огромных инвестиций в магазины, цифровую инфраструктуру, заработную плату и транспортные затраты, отмечают в CNN. В частности, компании Target и Amazon предлагают бесплатную доставку на все праздничные заказы. А Walmart и Target, стремясь получить как можно большую выручку, инвестируют в инструменты, помогающие ускорить движение очередей в магазинах. Это может оказать негативное влияние на прибыль.

Еще одной причиной озабоченности инвесторов являются пошлины, которые США ввели на импорт китайских товаров в сентябре. Пошлины разрушают сети поставок ретейлеров. Если торговая война между США и Китаем обострится, компаниям, возможно, придется повысить цены.

Что будет с акциями

Сейчас аналитики позитивно оценивают перспективы розничных компаний. Консенсус Refinitiv ожидает, что в ближайшие 12 месяцев акции Walmart вырастут на 22,81%, до $107, Amazon подорожает на 55,09%, до $2136,26, а бумаги Costco Wholesale прибавят 23,51% и составят $240,26. Аналитики рекомендуют покупать акции всех трех компаний.

Автор:

Валентина Гаврикова.

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