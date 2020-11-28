RetargetApp

RetargetApp — украинский сервис для автоматизации рекламных кампаний. Он анализируют рекламную статистику клиента, находит лучшие варианты и создает рекламные кампании и в процессе делит бюджет между наиболее удачными кампаниями. Как утверждают в стартапе, за четыре года к октябрю 2019 года благодаря рекламе от RetargetApp онлайн-магазины по всему миру продали товаров на $60 млн.

История

2020: Привлечение $2,4 млн инвестиций

В ноябре 2020 года RetargetApp сообщила о привлечение $2,4 млн инвестиций. В стартап вложились несколько фондов, включая BeeVentures и TMT Investments, которые предоставили $1,2 млн. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал генеральный директор RetargetApp Павел Матвенико.

По его словам, привлечённые средства помогут проекту быстрее расти в кратко срочной перспективе, доукомплектовать команду и запустить долго срочную стратегию. В разговоре с изданием Ain.ua Матвиенко уточнил, что компания потратит инвестиции на следующие меры:

TMT Investments вложилась в украинский сервис для автоматизации рекламных кампаний

расширение, оптимизацию каналов роста;

расширение команды (сейчас ищут Senior Python Engineer, Senior UX/UI Product Designer, Senior DevOps Engineer);

выстраивание бизнес-процессов и запуск долгосрочной стратегии.

На вопрос о том, сложно ли было привлекать инвестиции в разгар пандемии, Матвиенко ответил, что сейчас у электронной коммерции — хорошие прогнозы по росту и это — горячая сфера для инвесторов. При этом в первой половине интерес был достаточно осторожный, отметил глава RetargetApp.

Компания намерена расширять охват аудитории автоматических рекламных стратегий, а также присутствие на других рынках, где хорошо развита электронная коммерция (к ноябрю 2020 года 80% клиентов стартапа приходится на США).[1]

2019: Привлечение $1,5 млн инвестиций

В октябре 2020 года компания RetargetApp привлекла $1,5 млн от нескольких фондов в seed-раунде. В этой сделке участвовали фонд TMT Investments — он выступил лид-инвестором, вложив в компанию $650 000. Также стартап поддержали TA Ventures, компания Aitarget и бизнес-ангелы.

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