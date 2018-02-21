Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП

Каплин, Кива, а теперь еще и Добкин. В Украине множатся социалистические проекты под выборы

Фото: facebook.com / Михаил Добкин

В октябре прошлого года скандально известный экс-«регионал» Михаил Добкин покинул партию «Оппозиционный блок», однако из фракции так и не вышел. А вчера он неожиданно для многих анонсировал собственный политпроект «Христианские социалисты», пишет depo.ua.

«Партия будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет такой адаптированный к нашей стране подход формирования общества. А христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь такие железобетонные человеческие ценности, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми, без чего не только в политике — в обычной жизни обойтись нельзя», — рассказал Добкин.

Что ж, выборы на носу, поэтому и неудивительно, что у нас появляются новые политические проекты. Правда, лица у них старые. Новоявленный христианский социалист за время своей политической карьеры сменил немало политсил. Начинал он с создания в 2001 г. общественной организации «Медведь». В следующем году как самовыдвиженец избрался в Верховную Раду. Там за первые три года депутатства успел сменить пять фракций: «Единая Украина», «Демократические инициативы», «Центр», СДПУ(о) и, наконец, оказался в Партии регионов.

Последняя ставка сыграла: в качестве члена этой команды Добкин стал мэром Харькова. В сентябре 2007 г. Михаил Маркович стал звездой интернета, когда на YouTube «доброжелатели» выложили процесс записи его видеообращения к избирателям. Помогал ему Геннадий Кернес, с которым Добкин прошел долгий путь наверх. Фразы двух харьковских политиков быстро разошлись на мемы. Однако этот комический случай не помешал Добкину избраться мэром, а после победы Виктора Януковича в 2010 г. возглавить Харьковскую ОГА. На этом посту он встречал экс-президента-беглеца, который намеревался принять участие в съезде депутатов всех уровней от ПР, который, по мнению многих, должен был стать вторым «Северодонецким съездом». Но не стал.

Поэтому понятно, что после Революции достоинства Добкина задержали по уголовному делу в отношении посягательства на территориальную целостность Украины. Однако никаких последствий это расследование для него не имело. Более того, «страдалец» Добкин решил баллотироваться в президенты, но набрал всего 3,03%. Впоследствии он присоединился к «Оппоблоку», но никакой активной роли в его рядах не выполнял. А когда в октябре 2017 г. фракция экс-«регионалов» вместе с коалицией проголосовала за судебную реформу, Добкин заявил о намерении выйти из партии Левочкина-Ахметова. В кулуарах тогда поговаривали, что Михаил Маркович только искал зацепку, чтобы громко стукнуть дверью в «Оппоблоке». Там не только не поддерживали его амбиций, но и недостаточно защищали во время эпопеи со снятием с него депутатской неприкосновенности в июле прошлого года.

После анонсирования намерения попрощаться с «Оппоблоком» в СМИ предполагали возможность союза бывшего харьковского губернатора с земляками Вадимом Рабиновичем и Евгением Мураевым, которые как-раз раскручивают проект «За Жизнь». Такое кадровое усиление этой партии, отмечали аналитики, позволило бы рассчитывать ей на более серьезную поддержку со стороны Кремля. Но, похоже, помешал комплекс трех гетманов, присущий даже пророссийским политикам. Проще говоря, у них не срослось.

На что рассчитывает Добкин со своими «христианскими социалистами»? Средств на раскрутку политпроекта на общеукраинском уровне у него нет. Однако деньги могут найтись в других карманах. Слово «христианский» в названии партии упомянуто не случайно. Не исключено, что ее спонсором станет одиозный олигарх, нардеп и большой друг РПЦ и ее филиала в Украине УПЦ МП Вадим Новинский, который, кстати, выразил недовольство «Оппоблоком» синхронно с Добкиным. И если союз Новинского с Добкиным осуществится, вполне вероятно, что «Христианские социалисты» могут стать политическим крылом УПЦ МП, у которой в последнее время серьезные проблемы с публичной поддержкой со стороны украинских властей.

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