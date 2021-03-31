«Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики

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| 31.03.2021



Компания «Рексофт» (Reksoft) активизирует деятельность на рынке автоматизации логистики, фулфилмент-центров, крупных складов, распределительных центров.

Расширение связано с взрывным ростом рынка e-commerce и c трендом оперативной доставки широкого ассортимента товаров во все регионы страны.

Согласно исследованию Data Insight, число заказов в интернет-магазинах и на маркетплейсах в 2020 году увеличилось на 78% и достигло отметки в 830 млн единиц. В денежном выражении был

зафиксирован рост на 47%, до 2,5 трлн рублей. В 2020 году доля онлайн-торговли составила 9% от всей российской розницы. Ожидается, что рынок интернет-торговли в России

будет расти в следующие годы: в 2021 году — на 34%, в 2022-м — на 32%, в 2023-м — на 30% и в 2024-м — на 28%. К 2024 году электронная торговля займет 19% от общего объема

розничных продаж.

Один из трендов рынка e-commerce – оперативная доставка заказов до двери или в зону шаговой доступности для клиентов. В связи с этим перед предприятиями, занятыми в области федерального ретейла и

доставки, стоят несколько задач:

Эффективная логистика доставки товаров по стране и, следовательно, создание сбалансированной логистической цепи.

Создание серьезной региональной инфраструктуры для сортировки и перераспределения товаров, приближающей доставку к клиентам.

Создание сети центров исполнения заказов, которые выполняют функцию «последней мили» по доставке товаров конкретным заказчикам.

У федеральных сетей возникает потребность в автоматизации и внедрении целого ряда ИТ-решений, таких как системы управления складом (warehouse management system), системы управления заказами

(order management system), автоматизированные комплексы для транспортировки, хранения, сортировки и комплектации заказов. Также актуально создание цифровых двойников для оптимизации затрат и рисков

при внедрении сложных и дорогостоящих технологических комплексов в готовых или строящихся помещениях.

«“Рексофт” занимается направлением автоматизации логистики с 2016 года. За это время нами было выполнен целый рад трансформационных проектов для крупных ретейлеров, транспортных узлов, аэропортов,

логистических и сортировочных центров. В условиях новой реальности и взрывного роста рынка e-commerce этот опыт особенно востребован в проектах по запуску или для оптимизации складских и

распределительных центров и их дальнейшему функционированию на всех этапах процесса доставки товаров до дверей покупателей. Компетенции «Рексофт» позволяют предоставить полный комплекс создания

всех элементов автоматизации процесса логистики – от разработки концепции и проектирования до поставки и пуско-наладки систем и оборудования, а затем технической поддержки созданных комплексов», —

прокомментировал расширение практики ее руководитель Александр Семенов, заместитель директора по новым рынкам компании «Рексофт».

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