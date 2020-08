«рекорды» Великобритании, новый 1968-й во Франции и локдаун по-шведски

Александр Виноградов рассказывает о странах – чемпионах по падению экономики, отличившихся в разгар «ковидной» истерики 2020 года

В последние недели стали появляться данные, дающие некоторую оценку последствий повсеместных ограничений из-за пандемии коронавируса, рассказывает обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов. В частности, падение Великобритании во втором квартале стало рекордным среди крупнейших и важнейших экономик мира. О других статистических выкладках, а также положении дел в России — в материале нашего автора.

Вне зависимости от ситуации с самой этой «китайской заразой», ее актуальный итог в виде влияния на экономику уже с нами Фото: «БИЗНЕС Online»

«ОБРАТНЫЙ РАДИКАЛ»

Тема коронавируса, на мой взгляд, сильно уже подтухла, а сама болезнь перешла в общем восприятии в фазу привычных напастей. Ну да, кто-то продолжает бояться и носит маски даже во сне, кто-то пугает второй волной, уж неважно, искренне или в надеждах нагреть руки на продаже вакцин или средств защиты, а кто-то относится к этому всему с изрядным скептицизмом, для которого есть достаточно много оснований. Так или иначе, экспоненты с покойниками не случилось, ВОЗ показала себя структурой, для которой переобуваться в воздухе — нормальное дело, а от мировых научных кругов до сих пор нет единого ответа ни об инкубационном периоде вируса, ни о том, сколько он живет на поверхности и живет ли вообще. Но, так или иначе, вне зависимости от ситуации с самой этой «китайской заразой», ее актуальный итог в виде влияния на экономику уже с нами — и в последние две-три недели стали появляться данные, позволяющие дать некоторую оценку последствий всего произошедшего.

Однако, начнем их обзор мы с другой истории — с краткого анализа вероятных траекторий восстановления экономики. Чистого смысла в этом «гадании по буквам», конечно же, не очень много, хотя совокупное экспертное мнение, сошедшееся на некоторой букве — W-образном, V-образном или же L-образном восстановлении — может, в принципе, выступить как самосбывающееся пророчество, оказывающее влияние на совокупный спрос, желание сберегать и желание инвестировать. Любопытным является то, что в данном случае экспертное мнение не ограничилось буквами латинского алфавита: так, Билл Прист, руководитель Epoch Investment Partners, еще в апреле, когда надежд было побольше, предложил в качестве знака, описывающего характер восстановления, использовать логотип фирмы Nike. По состоянию на начало июня данный знак как наиболее вероятная траектория являлся менйстримом, вплоть до того, что такую модель восстановления в качестве рабочей приняло бюджетное управление Конгресса США, правда, выставив там девятилетний срок восстановления до многолетнего тренда. Но надежды увяли быстро: уже в июле академические экономисты в США, опрошенные Инициативой по глобальным рынкам Чикагского университета, в массе своей (73%!) высказались за то, что наиболее вероятным знаком, описывающим посткоронавирусное восстановление, будет «обратный радикал» — знак квадратного корня, но «перевернутый», симметричный по вертикальной оси. Wall Street Journal ехидно прокомментировал данный выбор словами «это они свою ученость показать хотели». Возможно, так оно и есть.

«ЧЕМПИОНОМ (ВМЕСТЕ С ИСПАНИЕЙ) ПРЕДСКАЗУЕМО СТАЛА СТРАНА С ОЧЕНЬ ЖЕСТКО ОРГАНИЗОВАННЫМ ЛОКДАУНОМ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ»

Вернемся к предварительным итогам коронавирусной эпопеи.

Чемпионом (вместе с Испанией) по падению экономики предсказуемо стала страна с очень жестко организованным локдауном — Великобритания. Падение экономики этой страны во II квартале стало рекордным среди крупнейших и важнейших экономик мира. Спад ВВП составил 20,4% кв./кв. против -2.2% по итогам I квартала. Соответственно, британская экономика вошла в формальную рецессию, получив падение два квартала подряд. В годовом сопоставлении спад составил 21,7% против -1.7% после I квартала. Числа беспрецедентные: такого не случалось вообще никогда и, надеюсь, не случится впредь.

Второе место среди развитых стран по потерям понесла экономика Евросоюза и ключевых составляющих его стран. Так, во Франции во II квартале также было зафиксировано рекордное за всю историю измерений падение ВВП, составившее 13,8%. Предыдущий рекорд был установлен более полувека назад, в 1968 году, тоже во II квартале. Причиной его тогда стали мощнейшие общенациональные беспорядки и десятимиллионная (пятая часть населения страны!) забастовка, что в совокупности привело тогда к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля и к радикальным переменам во французском обществе.

Свой рекорд за все полвека измерений поставила и Германия. ВВП страны с апреля по июль сократился на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а в сравнении со II кварталом прошлого года экономика ФРГ потеряла 11,7% своей величины. Было также отмечено, что этот спад экономики оказался сильнее, чем во время самой острой фазы кризиса в 2008–2010 годах. Предсказуемо просели экспорт и импорт товаров и услуг, ушли в глубокие низы потребительские расходы.

Страны второго эшелона ЕС — Италия с Испанией — также уподобились локомотивам ЕС. Италия потеряла 12,4% ВВП к предыдущему кварталу, Испания — 18,5% к нему же, поставив свои печальные рекорды. Испания, в целом, разделила с Великобританией чемпионские места — одна из этих стран (Великобритания) победила всех соперников по квартальному падению экономики, вторая (Испания) — по годовому. Если же брать ЕС в целом, то этот регион, по предварительной оценке, потерял по итогам II квартала 11,9% по сравнению с I кварталом; конкретно в зоне евро падение составило 12,1%. Снова рекорд, на сей раз за четверть века, с 1995 года, когда только начал рассчитываться этот показатель.

Нельзя не отметить, что минимальные (насколько так можно говорить) потери среди развитых стран оказались у Японии и Швеции, которые лишились, относительно предыдущего квартала, 7,8% и 8,6% своих экономик соответственно. Локдауны в этих странах были очень мягкие, и более приятный итог не заставил себя ждать. Но, разумеется, вовлеченность этих стран в международные торгово-производственные цепочки никуда не делась, поэтому проблемы у контрагентов отразились и на этих экономиках. Забегая вперед, отметим, что выйти в плюс по итогам II квартала (в годовом выражении) сумел лишь Китай, получивший свое кварталом ранее и нарастивший поддержавшие ВВП госрасходы.

Отдельно стоит сказать о ситуации в США. Конец июля ознаменовался огромными цифрами — падение крупнейшей планетарной экономики составило 32,9%. Выглядит страшно, но в реальности это не так, и связано с различной методологией пересчета квартальных темпов изменения в годовые, используемой в Европе и в США. Если переводить американские цифры в европейские, то спад составит порядка 10%, что сравнимо с немецким уровнем, но хуже Швеции и Нидерландов. Любопытно, но побочным эффектом американской методики является и то, что цифры роста будут такими же огромными — так, вероятное восстановление по итогам III квартала оценивается сейчас примерно в 18% по-американски.

В развивающихся странах ситуация гораздо более вариативна. В лидерах Китай, Тайвань и Индонезия, в глубоких аутсайдерах, получивших самые сильные экономические травмы, Мексика и Малайзия. Россия, кстати говоря, в этом списке лучше многих: возможно, дело в сделке ОПЕК+, позволившей поддержать рынок нефти, несмотря даже на сокращение объемов добычи. А, возможно, и в том, что правдой оказался анекдот о том, что «объявили карантин по-китайски, сделали по-шведски, а разницу украли».

«СТРАХ НЕВЕДОМОЙ КИТАЙСКОЙ ЗАРАЗЫ ОТСТУПИЛ ПЕРЕД СТРАХОМ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ВСЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ»

Что здесь можно сказать?

У пана Анджея Сапковского был в его саге о ведьмаке Геральте один проходной персонаж. Какой-то интендант армии Нильфгаарда, кажется, у него даже имени не было. Эпизод был простой: — вот он стоит на берегу реки, наблюдает, как победоносная нильфгаардская армия ее форсирует, какие все солдаты довольные и радостные, предвкушающие победы и добычу…а он видит это и прикидывает: десятая часть сгинет от дизентерии, третья часть вернется инвалидами, шестую часть убьют, и так далее и тому подобное. Ровно так же чувствовал себя я под конец марта, когда в мире пошло введение локдаунов разной степени жесткости. Люди скупали маски, мыло, соль, патроны, тушенку, бронежилеты, бензин, спички и гречку (или ее местный аналог) — а у меня тикал счетчик потерь, конечно же, очень приблизительный, но это в данном случае не важно.

Итог был предсказуем — страх неведомой китайской заразы отступил перед страхом дезинтеграции всей хозяйственной жизни. И остается лишь разгребать завалы, оценивая потери и выясняя, кто виноват. И даже ВОЗ в очередной раз перевернулась, перестав упирать на тотальный карантин. Ибо экономические и социальные издержки (в частности, резкий рост агрессии по всей планете), а также вред для здоровья от карантина были «колоссальными», как нам на днях заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Мировая экономика, мировое разделение труда, распределенные торгово-производственные цепочки, массовое производство товаров и сопутствующий всему этому эффект масштаба — это наш общий планетарный пульс, повышающий уровень жизни и благосостояние. Тот, кто пытается его ослабить — как минимум, глупец. Искренне надеюсь, что это событие послужит, извиняюсь, вакциной.





