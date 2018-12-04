Рекордные показатели: названа сумма, пополнившая бюджет Украины — Обозреватель

В ноябре 2018 года государственная казна пополнилась на 95,7 млрд гривен. Таким образом план о поступлениях в бюджет был выполнен на 102,48% (на 2,3 млрд гривен больше, чем планировалось).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он уточнил, что всего за месяц было собрано на 18,7 млрд гривен или +24,31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Бюджет по доходам перевыполнен, собрана рекордная сумма ЕСВ и получены рекордные нахождения в местные бюджеты, но таможне не удалось выполнить план из-за блокирования таможен владельцами автомобилей на еврономерах», — написал эксперт.

По его словам, поступления ЕСВ продолжают перевыполнять планы благодаря приросту официальных зарплат: в ноябре собрано 20,2 млрд гривен, это +4,3 млрд гривен или +27,02% к ноябрю прошлого года.

«Местные бюджеты собрали рекордную сумму за всю историю и существенно перевыполнили план поступлений», — подчеркнул Компаниец.

Так, в ноябре они получили 25,2 млрд гривен, это +3,1 млрд гривен относительно ноября прошлого года, +5,5 млрд гривен или 28,02% относительно плана.

При этом таможне не удалось выполнить план из-за блокирования пунктов пропуска владельцами автомобилей на еврономерах.

Таможня собрала 33,6 млрд гривен, что составляет +3,5 млрд гривен относительно показателей аналогичного прошлогоднего периода или +11,6%. План по таможне не выполнен на 0,037 млрд гривен или 0,11% к плану.

«Но при этом в прогнозе бюджета-2018 на ноябрь была заложена более значительная девальвация гривны», — отметил эксперт.

Иллюстрация

realist.online

Налоговая собрала 45,1 млрд гривен, это +9,8 млрд гривен или +27,84% к ноябрю прошлого года. Таким образом данная служба не выполнила месячный план на наибольшее количество процентов — 6,48% или на 3,1 млрд гривен.

«Рекордное перевыполнение плана по поступлениям в бюджет от «других министерств и ведомств», при плане 2,3 млрд гривен поступило 9, 3 млрд, что и позволило перевыполнить Государственный бюджет по поступлениям в ноябре 2018 года», — подытожено в сообщении.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, в октябре текущего года план о поступлениях в государственный бюджет был перевыполнен на 1,3 млрд гривен. Тогда таможня собрала рекордную сумму за всю историю Украины.





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