Рекомендации МЭРТ по изменению цены газа в публичных закупках — Liga.net

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Минэкономразвития обнародовало рекомендации по изменению цены газа в публичных закупках с учетом котировок европейского хаба и УЭБ

Сейчас очень часто возникает вопрос корректировки цены природного газа после заключения договора с победителями тендера в процедурах публичных закупок. Предусмотренные законодательством механизмы изменения цены, часто приводили к тому, что на этапе подачи заявок цены существенно понижались, а затем начинался процесс постоянного непрозрачного и неконтролируемого их поднятия в дополнительных соглашениях к договору.

В соответствии с законодательством Украины существенные условия договора о закупке могут меняться после его подписания, в частности в случаях изменения биржевых котировок. С целью решения проблемных вопросов повышения цены природного газа в договорах о закупках специальной рабочей группой было изучено факторы влияния на цену природного газа и предложено оптимальный подход к порядку изменения цены при волатильности рынка природного газа. Так, при корректировке цены рекомендуется учитывать изменения курса валют, котировок немецкого хаба NCG и средневзвешенной цены природного газа на Украинской энергетической бирже.

Ожидается, что благодаря использованию порядка изменения цены заказчик получит проведение аукциона с реальной ценой газа и прозрачное изменение цен в условиях волатильности рынка.

Председатель Биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский отметил: «Рекомендация Минэкономразвития стала еще одним подтверждением того, что котировки Украинской энергетической биржи признаются органами власти в качестве ценового бенчмарка на ринке природного газа. Это первый шаг к формированию украинского ценового индекса природного газа.»

Полный текст разъяснения и рекомендуемая формула изменения цены в разъяснении МЭРТ: http://bit.ly/2rDnkYt.





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