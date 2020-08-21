рейтинг устойчивости банков и как инвестировать в серебро — Минфин

Вступая в должность месяц назад, нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко среди приоритетов своей работы назвал возобновление кредитования и сохранения макрофинансовой стабильности. Также он пообещал не допустить неконтролируемой инфляции и уделять особое внимание стабильности гривны.

Ожидать ли сюрпризов по курсу доллара и евро в ближайшее время (видео)

В этом выпуске «Прямо по курсу» обсудили с нашим финансовым экспертом Алексеем Козыревым следующие вопросы: Насколько вероятным заявление министра финансов Сергея Марченко, что нет предпосылок для курса 30 грн/$? Чего ждать от золота дальше? Что значит для экономики Украины выкуп около 10% своих ВВП-варрантов? Прогноз курса на период с 20 по 27 августа.

Как инвестировать в серебро: 4 доступных способа

Ралли по золоту в 2020 году привлекло внимание широкого круга инвесторов. Однако есть еще один металл, который дорожает даже активнее золото — серебро. С начала года котировки металла выросли на 55%, в то время как золото прибавило немного больше 31%. В абсолютных значениях серебро торгуется по ценам выше $ 27 за унцию, что является максимумом за последние 7 лет.

Рейтинг устойчивости банков: Вкладчики не доверяют щедрым

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за второй квартал. Согласно исследованию, самый высокий индекс лояльности вкладчиков оказался в банке, который предлагает самые низкие ставки по депозитам.

Инвестиции 2020: как заработать на акциях мировых компаний (видео)

В гостях у «Минфина» Тарас Гандзий — практикующий инвестор, лектор «Фридом Финанс Украина».

Когда цены на золото перестанут расти

Во вторник цены на золото продолжили расти, закрывшись выше психологически важной отметки $ 2 тыс. И это, как утверждают эксперты, еще не предел.

Как заработать до 30% на турецкой недвижимости

В ближайшее время интерес иностранцев к турецкой недвижимости может возрасти. Причина — выгодный обменный курс и успешное преодоление коронакризиса.

monobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизят

С первого сентября monobank изменит ключевые тарифы. Об этом написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский в телеграм-канале.

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