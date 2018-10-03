Рейтинг «ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании»: взлететь на вершину успеха.

Рейтинг «ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании» — это не просто перечень ведущих компаний страны. Они — основа ее экономики и главный движущий фактор развития. За каждой фирмой, за каждым предприятием стоит энтузиазм и решимость их создателя, продуманная концепция и серьезные затраты времени и сил, а также — опыт и энергия команды профессионалов, ежедневно ведущих компанию к успеху.

Рейтинг компаний Украины входит в шестерку рейтингов масштабного проекта «ТОП-100. Гордость и красота Украины», учрежденного ведущим бизнес-глянцем страны «Финансофф» и рекламной компанией «Амиллидиус». Основатели и продюсеры проекта приложили немалые усилия, чтобы осуществить свой грандиозный замысел и представить украинскому обществу лучших из лучших — самых успешных среди мужчин и женщин, талантливых представителей подрастающего поколения, лучшие отели, рестораны и, наконец, компании.

Рейтинг компаний Украины: глобальные цели ставшие достижениями

Весьма символично, что рейтинг ТОП-100 компаний Украины объявить своих победителей именно в декабре — перед новым годом принято подводить итоги. Любой форум собравший воедино сто ведущих предпринимателей страны — это уже событие неординарное, но участники рейтинга планируют не только поздравлять и чествовать друг друга. Прежде всего, им интересно обсудить методы ведения бизнеса, поделиться передовым опытом — бизнес-интенсив и нетворкинг обещает быть необычайно информационно насыщенным и плодотворным. А завязавшиеся на встрече новые знакомства непременно перерастут в прочные и продуктивные деловые отношения.

Лидеры задают тон — «ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании»

В состязании на звание лучших участвуют:

*Компании-ритейлеры

*Компании-дистрибуторы

*Компании-производители

*Компании смежной отрасли

*Компании, которые только стартовали

*Компании, желающие заявить о себе

*Компании, нуждающиеся в рекламе

*Инвесторы

Список претендентов на победу пополняют все новые участники. Компании, прошедшие серьезный отбор и сумевшие обойти других в конкурентной борьбе, попадут в глянцевый 200-страничный каталог, который выйдет тиражом 10000 экземпляров. Истории успеха, опубликованные на его страницах, станут для всех остальных показательным примером и мощной мотивацией для дальнейшего развития.

Подведение итогов и торжественная церемония награждения, безусловно, будет одним из самых авторитетных событий уходящего года в мире бизнеса и пройдет на высочайшем уровне. Медиа-поддержка известных телеканалов, широкое освещение события в интернете привлечет к «ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании» внимание не только в Украине, но и за ее пределами. Интервью с участниками рейтинга в наших соцсетях вы можете увидеть уже сегодня, а скоро там появится информация о месте и времени проведения церемонии награждения.

Непросто держаться на плаву и развиваться в условиях нестабильного рынка, но им это удается. Удается настолько, что не может остаться незамеченным в масштабах всей страны. И попадание в рейтинг ТОП-100 компаний Украины — закономерное признание заслуг лидеров. Если и ваша компания демонстрирует высокий экономический потенциал, если вы достигли определенных высот в своей сфере — торопитесь оставить заявку на участие в рейтинге и подкрепить свои лидирующие позиции мощным пиаром.

Источник